VEJA premia os melhores da gastronomia soteropolitana

Na próxima quarta (8), acontece o lançamento da edição 2017/2018 da VEJA Comer & Beber Salvador. Apresentada pelo Santander e com apoio do Grupo CAM, a festa de premiação do mais confiável e completo guia da gastronomia do país será realizada no Solar Cunha Guedes. A jornalista Rita Batista apresentará a cerimônia, que contará com a presença de 200 convidados e anunciará os campeões das 21 categorias do prêmio.

Entre as definições mais aguardadas está a do título de chef do ano, desta vez disputado por Andrea Ribeiro, do restaurante Mistura, Fabrício Lemos, do Origem, e Rosa Guerra, que comanda as caçarolas no Larriquerrí. Todos os convidados receberão em primeira-mão a 18ª edição impressa da revista VEJA Comer & Beber Salvador, que chega às bancas no dia 11 de novembro.

A publicação reúne 235 endereços, criteriosamente selecionados por uma equipe local, coordenada pela editora Mônica Santos. Os campeões e finalistas foram obtidos a partir de uma votação que envolveu 29 moradores da cidade. Após a definição dos finalistas pelo júri, um crítico da equipe da VEJA visitou anonimamente os indicados para atestar a qualidade do prêmio e também fazer os desempates, quando necessário.

Junto à 18ª edição do guia, VEJA apresenta aos leitores uma grande novidade, o festival gastronômico Menu VEJA COMER & BEBER Santander. De 11 de novembro a 10 de dezembro, dezesseis endereços da cidade vão oferecer entrada, prato principal e sobremesa a preços fixos, que cabem no bolso. O menu custará R$ 49,90 no almoço e R$ 59,90 no jantar. Entre eles estão estabelecimentos finalistas, caso do excelente Paraíso Tropical, do chef Beto Pimentel; do Alfredo, que concorre ao título de melhor italiano da cidade; e do La Pulperia, indicado ao prêmio pela qualidade de suas carnes.

Conheça a seguir os finalistas ao prêmio VEJA COMER & BEBER em cada uma das 21 categorias, apresentados em ordem alfabética:

COMIDINHAS

ACARAJÉ – Cira, Dária e Laura e Regina

CAFÉ – Cafélier, Feito a Grão e Lucca Cafés Especiais

DOCERIA – Atelier Bombom, Confeitaria Priscilla Diniz e Doces Sonhos

HAMBÚRGUER – Bóris Burguer, Bravo Burger & Beer e Red Burger N Bar

SORVETE – Crema Gelato Italiano, San Paolo Gelato e Sorveteria da Ribeira

NOVIDADE DO ANO – Jamm Burgers, Nonna Confeitaria e Café e Silver Café

BARES

BOTECO – Boteco do França, Caranguejo do Pascoal e Quintal do Raso da Catarina

COZINHA DE BAR – Boteco do França, Boteco do Pirí e Mabariscada

CARTA DE CERVEJAS – Espaço Cultural D’Venetta, Rhoncus Pub & Beer Store e Vitrine da Cerveja

MÚSICA AO VIVO – Espaço Cultural Casa da Mãe, Rhoncus Pub & Beer Store e Varanda do Sesi (Comida de Varanda)

BAR REVELAÇÃO – Água Dura, Chupito e LarriBar

RESTAURANTES

CARNE – Barbacoa, Boi Preto Prime e La Pulperia

MOQUECA – Donana, Ki-Mukeka e Paraíso Tropical

PEIXES E FRUTOS DO MAR – Al Mare, Bargaço e Mistura

JAPONÊS – Gattai, Shiro e Soho

ITALIANO – Alfredo, Di Liana e Pasta em Casa

PIZZARIA – Casa de Pedra, Pizza da Chapada e Rocca Pizzaria e Forneria

VARIADO/CONTEMPORÂNEO – A Casa Vidal, Lafayette e Origem

O MELHOR DA CIDADE – Amado, Mistura e Origem

CHEF DO ANO – Andréa Ribeiro (Mistura), Fabrício Lemos (Origem) e Rosa Guerra (Larriquerrí)

RESTAURANTE REVELAÇÃO – Carvão, Egeu e Origem

O guia

VEJA Comer & Beber Salvador faz parte de uma série iniciada há 21 anos, com o lançamento do primeiro prêmio Comer & Beber em São Paulo. Nos anos seguintes, as publicações anuais se tornaram uma referência para milhões de leitores e passaram a contemplar também a gastronomia de outras cidades e capitais. A série 2017/2018 começou com a divulgação dos campeões em Cuiabá e Campinas. Em seguida, vieram as edições de Porto Alegre, Rio de Janeiro, Brasília, Recife, São Paulo, Curitiba, Goiânia e Manaus. Além de Salvador, que chega às bancas no dia 11 de novembro, estão em produção os especiais de Fortaleza e de Belo Horizonte.