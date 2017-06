Trapalhões ganham nova cara em remake; veja foto

Os Trapalhões vão ganhar um remake com novos atores, assim como a Globo fez com Escolinha do Professor Raimundo. A emissora divulgou nesta terça-feira a primeira imagem da nova versão, que vai contar com os atores Lucas Veloso, Bruno Gissoni, Mumuzinho e Gui Santana nos papéis batizados de Didico, Dedeco, Mumu e Zaca, inspirados no quarteto Didi, Dedé, Mussum e Zacarias.

Renato Aragão e Dedé Santana também vão participar da produção no papel de instrutores dos rapazes no caminho para ser um trapalhão. Assim como acontecia no passado, o remake vai contar com convidados especiais, caso de Herson Capri e Nego do Borel, que vai interpretar Tião Macalé.

Com dez episódios, que serão exibidos na Globo e no Viva, o programa será uma homenagem aos 40 anos de Os Trapalhões.