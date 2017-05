Trailer da 7° temporada de ‘Game of Thrones’: a batalha começou

Depois de seis temporadas, parece que finalmente os fãs de Game of Thrones verão a Grande Batalha acontecer. O primeiro trailer da sétima e penúltima temporada da série indica a chegada do confronto entre as maiores forças de Westeros: Cersei Lannister, Jon Snow e Daenerys Targaryen.

O vídeo começa com Cersei (Lena Headey) afirmando que derrotará seus inimigos de Norte a Sul. Depois, apresenta Daenerys (Emilia Clarke) no trono de Pedra do Dragão: “Eu nasci para governar os sete reinos e irei governá-los”.

Enquanto Jon Snow (Kit Harington) e Sansa Stark (Sophie Turner) lideram o Norte, Davos Seaworth (Liam Cunningham) adverte que, se não se unirem para lutar contra o Rei da Noite, “não importará o esqueleto de quem sentará no Trono de Ferro”.

A sétima temporada de Game of Thrones contará com apenas sete episódios — diferentemente das anteriores, que tinham dez — e estreia no dia 16 de julho no canal pago HBO, de acordo coma revista Rolling Stone.