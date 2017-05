Tom Cruise testa limites da testosterona em ‘A Múmia’

No auge de seus 54 anos, Tom Cruise volta a dispensar dublês nas cenas de ação do thriller A Múmia, que chega aos cinemas em 8 de junho. Em vídeo promocional concedido a VEJA em primeira mão, o ator protagoniza cenas de ação — como explosões e a demolição de um prédio — e inspira o resto da equipe a segui-lo.

A produção inaugurará o filão Dark Universe da Universal Pictures, de remakes de filmes de terror como O Homem Invisível e Van Helsing. Ao que tudo indica, as histórias serão ambientadas em um universo compartilhado, ou seja, protagonistas de um filme poderão ser coadjuvantes em outras tramas.

A Múmia acompanha o despertar da rainha egípcia Ahmanet, cuja vida teve final precoce. Sepultada em uma cripta abaixo do deserto, ela despertará nos dias atuais e desafiará a compreensão humana com sua malevolência e terror. Russell Crowe participará do filme como Dr. Henry Jekyll, de O Estranho Caso de Dr. Jekyll e Mr. Hyde.