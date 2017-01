‘The Voice Brasil’ tem a segunda pior final em audiência

A Globo tem uma boa e uma má notícia a respeito do The Voice Brasil. Como é difícil saber qual a direção da emissora gostaria de ouvir primeiro, vamos começar pela negativa: a vitória de Mylena Jardim, na noite desta quinta-feira, foi a segunda pior audiência de uma final do reality show. Só perdeu para a da primeira temporada – que, aliás, segue sendo a mais sofrida do The Voice no Ibope. A conquista de Mylena marcou 19 pontos na Grande São Paulo, dois a menos que a de Renato em 2015, mas sete à frente da consagração de Ellen Oléria, em 2012.

Na audiência geral, porém, o reality teve um crescimento tímido, de um ponto no Ibope: marcou 21 pontos de média ao longo deste ano. Confira abaixo os números do The Voice Brasil ao longo dos anos.

A continuidade do programa, ao menos nos moldes e com os jurados atuais, ainda é uma incógnita. Questionado por um seguidor no Twitter se a sexta temporada e o quarteto do júri estavam garantidos, o diretor de shows da Globo, Boninho, fez suspense. “Surpresa”, ele respondeu, com uma risadinha.

Números do The Voice Brasil na Grande SP

2016 – média de 20 pontos – final: 19 pontos (vencedora: Mylena Jardim)

2015 – média de 20 pontos – final: 21 pontos (vencedor: Renato)

2014 – média de 22 pontos – final: 22,2 pontos (vencedores: Danilo Reis e Rafael)

2013 – média de 26 pontos – final: 27 pontos (vencedor: Sam Alves)

2012 – média de 15 pontos – final: 12 pontos (vencedora: Ellen Oléria)