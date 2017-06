Thammy Miranda muda certidão de nascimento: ‘Sexo masculino’

Thammy Miranda revelou nesta terça-feira no programa Fofocalizando, do SBT, que mudou o gênero em sua carteira de identidade e em sua certidão de nascimento. “Minha identidade está sendo mudada. A minha certidão de nascimento já está no sexo masculino”, disse o ator, afirmando que buscaria a nova identidade nesta terça.

O ator também falou sobre sua relação com Andressa Ferreira, com quem vive um namoro com términos e reconciliações há quatro anos. “Antes de ser namorado, a gente é muito amigo”, disse. “A gente se dá muito bem, gosta das mesmas coisas, curte ficar junto, briga muito pouco.”

Segundo Thammy, eles pensam em formar uma família e cogitam fazer inseminação artificial. “A gente pensa também em adotar, mas a gente quer viver esse momento, da barriga. Ela quer ficar grávida. Mas não para já, tudo tem seu tempo.”

Thammy assumiu ser transexual em 2014, quando começou a fazer tratamento com testosterona e quando se submeteu a uma cirurgia para retirada dos seios.