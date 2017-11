Televisão já consome 6 horas do dia do brasileiro

O brasileiro ampliou o tempo que passa, por dia, diante da programação da TV. De acordo com pesquisa Kantar Ibope Media divulgada nesta terça-feira, se em 2007 o espectador nacional gastou, em média, 5 horas e 11 minutos vendo TV diariamente, no ano passado ele usou horas e 17 minutos de seu dia nessa “atividade”.

Além do aumento no tempo despendido com a televisão, o levantamento mostra que cresceu o consumo de vídeo sob demanda, do tipo Netflix, ao qual já aderiu um quinto dos brasileiros, parcela nove vezes maior que a aferida em 2013. Mas quase metade dos espectadores, 48%, ainda obedece à programação dos canais.

Ainda de acordo com a pesquisa, 53% dos espectadores dizem se informar pela TV e 44% a usam como fonte de entretenimento.