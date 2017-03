‘Taylor Swift deve lançar álbum até o fim do ano’, diz Ed Sheeran

Mais de dois anos depois do sucesso 1989, Taylor Swift pode ter um novo álbum no forno para o Natal de 2017, disse Ed Sheeran. Em entrevista ao BBC News na manhã desta quinta-feira, o melhor amigo da cantora declarou que o timing seria perfeito para Taylor lançar seu novo disco, e não acredita que ela lance nada antes disso.

O último trabalho da cantora lhe rendeu o Grammy de álbum do ano em 2015. Desde então, ela participou do single I Don’t Wanna Live Forever, dueto com Zayn Malik para o longa Cinquenta Tons Mais Escuros.

Ed Sheeran, por sua vez, está otimista quanto ao futuro da amiga e dele mesmo em 2017: “Acho que este ano será o ponto alto. Tenho um pressentimento. Dezessete é meu número da sorte. Todos os artistas de quem eu tinha medo de lançar um álbum próximo, lançou algo no ano passado — Bruno Mars, Beyoncé e The Weeknd, por exemplo”. O cantor lançará seu novo disco, Divide, na próxima sexta-feira.