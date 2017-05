‘Star Wars’, 40 anos de um fenômeno de dimensões galácticas

Quarenta anos após o público ser introduzido a uma galáxia muito, muito distante, a saga Star Wars segue firme, e consagrada, como um enorme fenômeno de fãs e uma extraordinária máquina de fazer dinheiro. Foi no 25 de maio de 1977 que Star Wars – Episódio IV: Uma Nova Esperança colocava o universo idealizado por George Lucas pela primeira vez no cinema, com Harrison Ford, Mark Hamill e Carrie Fisher nos papéis principais. O filme foi uma surpresa, superando qualquer expectativa de bilheteria. Hoje, segundo o site especializado Box Office Mojo, o longa acumula receita de 1 bilhão de dólares.

Já na terceira trilogia e com milhões de fãs no mundo todo, é difícil pensar, hoje, que Uma Nova Esperança não seria um sucesso garantido, mas, na época, muitos apostaram num grande fracasso do diretor de Loucuras de Verão (1973).

Lucas doidão

Não à toa. Completamente diferente do que havia no cinema então, a saga Star Wars, com sua mistura de humanos, robôs e os mais variados tipos de criaturas, parecia incompreensível. Para piorar, diálogos e roteiro deixavam a desejar. O elenco, guiado pelas decisões de Lucas, mal sabia como se portar. “George tinha uma visão tão clara na cabeça do que queria que era quase uma piada levar os atores a fazer exatamente como ele desejava”, disse com sarcasmo Harrison Ford, que interpreta Han Solo na saga, ao livro George Lucas – A Life (2016) de Brian Jay Jones. Mark Hamill, o ator que dá vida ao icônico Luke Skywalker, foi mais taxativo: “Tenho a leve suspeita de que, se houvesse uma maneira de fazer filmes sem atores, George faria”.

Por mais disfuncional que a filmagem possa ter sido, havia um método na loucura de George Lucas para encaixar aventura, romance, humor, perseguições espaciais e faroeste sideral em um só produto, que se tornou Star Wars. Lucas estava cansado da Nova Hollywood dos anos 1970 e de suas pretensões artísticas e narrativas, da violência e do sexo, do confronto social e cultural nos Estados Unidos por causa da Guerra do Vietnã. “Todos sabemos, como cada filme feito nos últimos dez anos mostra, o quão terríveis somos, como arruinamos o mundo, como somos idiotas e como tudo está podre. A verdade é que precisamos de algo mais positivo”, argumentou o diretor, então. Daí Star Wars: Uma Nova Esperança ser considerado um espetáculo escapista, além de feito para todos os espectadores, principalmente crianças e adolescentes.

A resposta do público não poderia ser melhor: o primeiro filme de Star Wars é a segundo longa-metragem com maior sucesso de bilheteira na história do cinema nos Estados Unidos, quando se reajustam os dados de faturamento. O filme só perde para …E o Vento Levou (1939).

O legado

A produção de George Lucas também foi pioneira no aperfeiçoamento dos efeitos especiais e do som Dolby Stereo no cinema, mas talvez tenha deixado a sua marca mais duradoura na comercialização de merchandising e na criação de uma base de fãs ao redor de Star Wars.

Quatro décadas depois da aparição dos sabres de luz, a respiração de Darth Vader, o equilíbrio da Força e o Lado Negro passaram a fazer parte da cultura popular.Além dos filmes já lançados e dos que ainda estão por vir (em dezembro estreará Star Wars: Episódio VIII – Os Últimos Jedi), a saga se expandiu com livros, histórias em quadrinhos, séries de animação e jogos.

“Os fãs estão conosco nos momentos bons e ruins. São mais compreensivos que a minha própria família, que me critica o tempo todo”, brincou Hamill durante a última Star Wars Celebration, a convenção dedicada à saga que reuniu milhares de pessoas em Orlando neste ano. O encontro comprovou que a saga continua a atrair fãs entre os mais jovens e que atores como Daisy Ridley e John Boyega, protagonistas da nova trilogia, já estão entre os novos ídolos do público.

Com o poder financeiro e criativo da Disney, que em 2012 comprou de George Lucas os direitos da saga por 4 bilhões de dólares e recebeu aplausos da crítica por Star Wars: O Despertar da Força (2015), é impossível imaginar um futuro não lucrativo para a franquia.

O Último Jedi, o oitavo episódio da saga e o segundo de sua terceira trilogia, tem estreia prevista para 15 de dezembro deste ano.

1. Episódio I - A Ameaça Fantasma (1999) zoom_out_map 1 /7 (Divulgação/VEJA)

O Jedi Qui-Gon Jinn (Liam Neeson) e seu então aprendiz, Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor), são incumbidos da missão de retirar a rainha Padmé Amidala (Natalie Portman) de seu planeta, Naboo. O local é invadido pelas tropas da Federação do Comércio, aliadas aos Sith — guerreiros do lado sombrio da Força. Na volta, a nave em que estavam passa por problemas e eles pousam em Tatooine, onde Qui-Gon sente um “forte distúrbio na Força”. Culpa de Anakin Skywalker (Jake Lloyd), um garoto escravo e piloto de naves em corridas no local. Eles resgatam o menino, que deixa a mãe para trás, com o intuito de treiná-lo para ser um Jedi. A dupla retorna a Naboo para combater a Federação, porém Qui-Gon é morto pelo Sith Darth Maul. Obi-Wan então assume a responsabilidade de ser o tutor do jovem de Tatooine.

2. Episódio II - Ataque dos Clones (2002) zoom_out_map 2 /7 (Divulgação/VEJA)

Uma década após a morte de Qui-Gon, a galáxia está em vias de entrar em uma guerra civil causada pelo Conde Dooku (Christopher Lee), líder dos separatistas. Padmé Amidala, que detém uma cadeira no senado, sofre diversas tentativas de assassinato e Anakin Skywalker (agora vivido por Hayden Christensen) recebe a missão de protegê-la. Paralelamente, Obi-Wan investiga a motivação dos separatistas e descobre uma fábrica que produz secretamente um exército de clones — futuramente, os stormtroopers. Anakin sente que sua mãe está em perigo e retorna a Tatooine para resgatá-la, porém, é tarde demais. Ele vinga a progenitora e mata um povoado inteiro, dando espaço ao lado sombrio da Força pela primeira vez. Anakin e Padmé vão ao encontro de Obi-Wan para ajudá-lo, mas eles são capturados, juntamente com outros Jedis. Começam então as Guerras Clônicas.

3. Episódio III - A Vingança dos Sith (2005) zoom_out_map 3 /7 (VEJA.com/Reprodução)

Anakin e Padmé se casam em segredo enquanto a República e a Confederação estão em guerra. Os Jedis se escondem, dispersos pela galáxia. Obi-Wan vai ao planeta de Utapau para lutar contra o general Grievous (voz de Matthew Wood), comandante dos separatistas, enquanto Anakin se aproxima do chanceler Palpatine (Ian McDiarmid), que na verdade é o Sith Darth Sidious. Quando sente que Padmé está em perigo, Anakin cede ao lado sombrio da Força, com a promessa de ter poder ilimitado. É o primeiro passo para se tornar Darth Vader. A República é destruída, Jedis são mortos — sobrevivem apenas Yoda e Obi-Wan. Padmé morre, mas antes dá a luz aos filhos de Anakin: Leia e Luke Skywalker.

4. Episódio IV - Uma Nova Esperança (1977) zoom_out_map 4 /7 (Reprodução/VEJA)

Dezenove anos depois de o Império ter assumido o controle da galáxia, Darth Vader captura princesa Leia Organa (Carrie Fisher), acusada de ser membro da Aliança Rebelde. Antes de partir, ela grava um pedido de socorro para Obi-Wan (Alec Guinness), e envia a mensagem através dos robôs R2-D2 e C-3PO. Eles vão a Tatooine e são encontrados por Luke Skywalker (Mark Hamill), que os leva à montanha onde vive Kenobi. O Jedi vai com Luke e os robôs atrás da princesa. Para partir de Tatooine, no entanto, eles precisam de um meio de transporte e encontram em Han Solo (Harrison Ford) e Chewbacca (Peter Mayhew) os parceiros quase ideias. Luke se junta aos rebeldes, que explodem a arma de destruição em massa Estrela da Morte, enquanto Obi-Wan é morto por seu antigo discípulo, Darth Vader.

5. Episódio V - O Império Contra-Ataca (1980) zoom_out_map 5 /7 (Reprodução/VEJA)

Herói da Aliança Rebelde, Luke Skywalker recebe uma mensagem do além de Obi-Wan. O velho Jedi sugere que ele vá a Dagobah, um planeta de terreno pantanoso que serve de esconderijo para Yoda (voz de Frank Oz). Ao lado de R2-D2, Luke vai ao encontro do novo mestre, enquanto Han, Leia, Chewbacca e C-3PO embarcam na Millenium Falcon para buscar a ajuda de Lando Calrissian (Billy Dee Williams) no planeta Bespin. Porém, Darth Vader os espera no local. O malvadão usa o grupo como isca para atrair Luke. A tática funciona e o quase-Jedi vai ao local encarar o mascarado. É neste episódio que Darth Vader profere para Luke uma das frases mais famosas do cinema: “Eu sou seu pai”.

6. Episódio VI - O Retorno de Jedi (1983) zoom_out_map 6 /7 (Divulgação/VEJA)

Luke resgata Han Solo, que foi congelado, e Leia, que se tornou escrava. Ambos estão sob o poder de Jabba, o Hutt. Em seguida, Luke retorna a Dagobah para pedir conselhos a Yoda, que confirma a veracidade da revelação de Darth Vader e ainda conta que Leia é irmã do rapaz. Luke, então, vai até a construção da segunda Estrela da Morte para encontrar seu pai, na esperança de que possa encontrar bondade embaixo do figurino preto. Han Solo, Chewbacca, Leia e os robôs destroem o escudo que protegia e estação espacial, permitindo que Lando, no comando da Millenium Falcon, destrua a nova Estrela da Morte. Antes de morrer, Darth Vader mata Sidious e retira a máscara para se redimir com o filho.

7. Episódio VII - O Despertar da Força (2015) zoom_out_map 7/7 (Lucasfilm/Divulgação)

Décadas após os acontecimentos de O Retorno de Jedi (1983), as tropas malignas do Império se reagruparam em torno de Snoke (Andy Serkis), o líder supremo, e de sua Primeira Ordem. Do outro lado estão os combatentes da Resistência - entre eles a princesa Leia (Carrie Fischer), agora uma experiente general. O mapa que aponta o local onde Skywalker se recolheu está escondido no árido planeta Jakku. Durante um ataque das tropas da Primeira Ordem, ele é entregue ao robô BB-8, que escapa e é acolhido por Rey (Daisy Ridley), uma coletora de sucata do deserto. Começa a perseguição. Rey vai contar com a ajuda do stormtrooper desertor Finn (John Boyega) e, por puro acaso, de Han Solo (Harrison Ford) e seu fiel copiloto, Chewbacca. No seu encalço está Kylo Ren (Adam Driver). Ele é filho de Solo e de Leia, foi treinado por Luke Skywalker, mas acabou seduzido pelo lado sombrio da Força e aspira a ser o sucessor do avô Darth Vader.

(Com agência EFE)