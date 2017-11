Sorveteria Juarez faz os melhores gelados de Fortaleza

Por quase quatro décadas, João Juarez Albuquerque teve a mesma rotina. Pulava da cama às 4 da manhã e rumava para a Ceasa em busca das frutas frescas que usaria no preparo dos gelados de sua sorveteria, a mais conhecida da cidade. Aos 90 anos, esse cearense de Santana do Acaraú já não responde pelo dia a dia da operação, atualmente a cargo do filho Espedito Albuquerque, o único varão de uma safra de nove. Mas volta e meia Juarez dá as caras em uma das quatro unidades da marca, com seu bigodão espesso e óculos de armação grande, para conferir a qualidade do produto que tanto ama — quando isso acontece, invariavelmente é tratado pela clientela como se fosse uma celebridade. Nenhum sorvete contém emulsificantes, corantes nem outros aditivos, conforme se lê na parede da matriz. Dos quase cinquenta sabores, só os de manga, tamarindo e abacaxi são produzidos sem a adição de leite. Tangerina, cajá, tapioca e castanha estão entre as escolhas mais frequentes. Banana caramelada e capim-santo chamam a atenção de paladares ávidos por novidades. Algumas opções são sazonais, caso do sabor de seriguela. Os gelados custam R$ 8,00 (uma bola) ou R$ 11,00 (duas), na casquinha ou no potinho. O copo de água, o único outro item do cardápio, é vendido por R$ 1,00. Avenida Barão de Studart, 2023, Aldeota, ☎ 3244-3848 (25 lugares). 11h/22h; Avenida Engenheiro Santana Júnior, 603, Papicu, ☎ 4101-9122 (15 lugares). 11h/22h. Mais dois endereços. Aberto em 1973.

2º lugar: Gelateria Bellucci

O endereço oferece 25 sabores diariamente, desenvolvidos pelo italiano Andrea Bellucci. Não pode faltar pistache, avelã e romeu e julieta, feito com queijo mascarpone e geleia de goiaba. Veganos e diabéticos encontram opções à base de leite de castanha e xilitol. O copo pequeno, com dois sabores, sai por R$ 12,00. O médio e o grande dão direito a três sabores, por R$ 14,00 e R$ 16,00, respectivamente. Rua Frederico Borges, 624, Meireles, ☎ 3039-7719 (40 lugares). 12h/23h (dom. e qui. até 23h30, sex. e sáb. até 1h). Shopping Iguatemi, ☎ 3038-7719 (8 lugares). 10h/22h (dom. a partir das 12h). Aberto em 2014. Aqui tem iFood.

3º lugar: 50 Sabores

A sorveteria deve inaugurar a nona unidade em Fortaleza ainda em 2017. A oferta ultrapassa bastante o nome da marca, atualmente com 152 sabores. Os mais procurados são o de tapioca, o de açaí com leite Ninho e o qualquer coisa, feito com cajá, coco, maracujá e biscoito. Entre as novidades, a cartola homenageia a inauguração de uma filial no Recife e leva banana e canela com base de creme de leite. Um sabor, em uma cesta de 200 gramas ou no copo com um pedaço de casquinha, custa R$ 13,00. Dois sabores saem por R$ 18,00. Avenida Beira-Mar, 2982, Meireles, ☎ 3032-0050 (40 lugares). 10h/0h. Avenida Treze de Maio, 805, Fátima, ☎ 3023-4397 (60 lugares). 9h/22h45. Mais seis unidades. Aberto em 1975.