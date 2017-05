Sônia Braga vai atuar em filme sobre milagres de Fátima

Marcada por personagens sensuais como Gabriela, de Jorge Amado, a brasileira Sônia Braga vai atuar ao lado do americano Harvey Keitel em um filme sobre os milagres de Virgem Maria no santuário português de Fátima, anunciaram nesta quinta-feira seus produtores, no Festival de Cannes. O anúncio aconteceu cinco dias depois de o papa Francisco canonizar os pequenos irmãos pastores, Francisco e Jacinta, que há cem anos garantiram ter visto Nossa Senhora.

O produtor americano Gary Hamilton, da Arclight Films, disse que o roteiro “se mantém fiel à mensagem milagrosa” das aparições. Segundo a tradição católica, a Virgem Maria contou três segredos às crianças, que estavam acompanhados de uma prima. Os irmãos, pastores, humildes e analfabetos, morreram de gripe espanhola alguns anos depois. Ambos, enterrados na Basílica de Fátima, se tornaram os santos mais jovens da Igreja Católica não mortos em martírio.

Dois “milagres” atribuídos às crianças portuguesas já reconhecidos pela Igreja permitiram a sua canonização: o primeiro, a cura inexplicável em 1997 de uma mulher que sofria de paralisia. O segundo, a rápida cura, sem razão aparente, de uma criança brasileira que sofreu um traumatismo craniano em 2013. Seus pais contaram em Fátima que o jovem se recuperou sem sequelas quando rezaram aos pequenos pastores.

Francisco foi o quarto papa a visitar Fátima em meio século.

