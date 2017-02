Site cria aposta sobre duração de namoro de ‘Neymarquezine’

Tantas foram as reviravoltas no relacionamento de Bruna Marquezine e Neymar que alguns fãs estão apostando dinheiro na data do possível término do namoro. No site Bumbet, especializado em apostas, os fãs estão apostando quanto tempo mais dura o relacionamento entre o jogador de futebol e a atriz.

Os participantes podem escolher entre quatro “prazos” para o relacionamento de Marquezine e Neymar: meados de 2017, final de 2017, 2018 ou de 2019 em diante. Para apostar é preciso ser maior de idade.

A novela Neymarquezine

Neymar e Bruna assumiram namoro e terminaram duas vezes entre 2013 e 2014. Eles voltaram a dar uma chance ao relacionamento no ano passado. Quando a Seleção Brasileira conquistou o ouro nas Olimpíadas Rio 2016, o jogador saiu do campo direto para abraçar a então ex, fomentando rumores que os dois teriam reatado e mantinham o relacionamento às escondidas. O disfarce caiu no ano novo, quando Neymar e Bruna comemoraram a data na casa do jogador em Angra dos Reis, e postaram fotos juntinhos nas redes sociais. Mais tarde, o craque do Barcelona deixou o sugestivo comentário “minha esposa” em uma das fotos do Instagram da atriz.