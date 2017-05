Silvio Santos faz ‘tutorial’ para ensinar a sintonizar TV digital

Não consegue mais acessar o SBT pelo menu da operadora de TV paga? Não seja por isso: Silvio Santos explica como ter o sinal digital de televisão em casa — e o canal dele no seu televisor. Em vídeo de 1 minuto publicado nos perfis oficiais do SBT nas redes sociais (abaixo), o Homem do Baú relembra seus tempos de vendedor de rua e anuncia que uma antena digital custa de 29 a 49 reais — “o preço está subindo porque a procura é enorme” — e pode ser comprada pela internet ou na Santa Ifigênia, rua que concentra o comércio popular de itens de informática, em São Paulo.

“Você vai na Santa Ifigênia e compra essa anteninha aqui. Só de fio, ela tem cinco metros. Você coloca atrás da televisão, é facílimo. Tem até um ímã, você pode colocar na porta e pronto. Ele fica preso e você assiste à televisão. Olha a imagem do SBT que nós estamos pegando aqui“, diz o apresentador no vídeo.

A cidade de São Paulo, vale lembrar, foi uma das primeiras do país a desligar o sinal analógico, no final de março. Foi por ocasião desse desligamento que o SBT, a Record e a RedeTV! deixaram os catálogos das operadoras de TV paga, às quais vinham reivindicando um repasse da mensalidade paga por seus assinantes. O argumento dos três canais, reunidos em uma empresa batizada de Simba, é que fornecem seu conteúdo de graça às operadoras, que se recusam a pagar o que eles pedem.

O impasse levou as três emissoras a deixar a TV fechada e perder audiência, que agora está sendo retomada — e, com o vídeo de Silvio Santos, que viralizou, essa audiência pode até, quem sabe, ficar maior do que era antes da saída dos canais do menu das operadoras.