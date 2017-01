Sienna Miller chorou após gravar nove horas de sexo com Affleck

Sienna Miller revelou em entrevista ao site E! que não foi nada fácil fazer cenas calientes com Ben Affleck durante o novo filme A Lei da Noite. A atriz conta que chegou a deixar o set tremendo e aos prantos após filmar várias sequências de sexo com o ator ao longo de nove horas. O motivo foi o cansaço físico e emocional, diz ela.

Na sequência, os dois transam em diversos lugares e posições: no quarto, em um bar, no carro, etc. “Somos como irmãos. Não houve vergonha e ele foi muito profissional, mas não aguentei aquilo tudo depois”, disse. “Ao final, terminei chorando e tremendo.”

Além de contracenar com Sienna, Affleck também dirigia as cenas tórridas e dava instruções, como filmar a mesma sequência várias vezes, sem cortes. Nem tudo, porém, foi sofrimento para a atriz, que ironizou essa maratona como uma tentativa do ator de mostrar suas “habilidades sexuais”.

Essa não é a primeira vez que uma atriz de cinema reclama de cenas de sexo. Uma das protagonistas de Azul É A Cor Mais Quente (2013), a francesa Léa Seydoux chegou a afirmar que se sentiu como uma prostituta no set ao precisar fingir orgasmos durante seis horas seguidas. Já Dakota Johnson, estrela de Cinquenta Tons de Cinza (2015), revelou que sentiu dor em alguns momentos, principalmente nas cenas em que a personagem Anastasia Steele é amarrada e chicoteada por Christian Grey (Jamie Dornan).

A Lei da Noite tem estreia prevista no Brasil em 23 de fevereiro. O filme é baseado no livro homônimo de Dennis Lehane e conta a história de Joe Coughlin (Affleck), filho mais novo de um capitão de polícia que acaba se tornando gângster ao se envolver com o crime organizado na década de 1920 em Boston, Estados Unidos. Sienna encarna Emma Gould, uma irlandesa que namora o chefão da máfia e que vira objeto da paixão de Joe. O elenco conta ainda com Zoe Saldana e Elle Fanning.