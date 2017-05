Série sobre infância de Sheldon, de ‘Big Bang’, ganha imagens

Aos 9 anos, o ator Iain Armitage (de Big Little Lies) ganhou seu primeiro protagonista na TV americana. O garoto vai interpretar a versão criança do personagem Sheldon Cooper, o nerd da série The Big Bang Theory, vivido por Jim Parsons. O programa, batizado de Young Sheldon, ganhou suas primeiras fotos e agenda de exibição nos Estados Unidos.

As imagens mostram Armitage de camisa xadrez no que parece ser a porta da escola e em uma oficina, brincando com trens, uma paixão conhecida do personagem também na vida adulta.

Exibido pelo canal CBS, Young Sheldon está previsto para estrear em 25 de setembro, logo após The Big Bang Theory.