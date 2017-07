6 vezes em que os Transformers interferiram na história do mundo

O quinto capítulo de Transformers, em cartaz agora no país, manteve um ingrediente que já se converteu em tradição na franquia sobre carros alienígenas. Desde o segundo episódio da série, cada filme traz uma versão alternativa a um fato ou período histórico — e, portanto, real. Da extinção dos dinossauros à corrida espacial, os robôs já tiveram contatos diversos com os humanos. Até mesmo com Hitler.

Transformers: O Último Cavaleiro, anunciado como o último longa da saga dirigido por Michael Bay, responsável por toda a franquia até aqui, traz pela segunda vez Mark Wahlberg como o protagonista Cade Yeager — antes, a estrela da série era Shia LaBeouf. No longa, uma guerra entre duas espécies de alienígenas se desenrola na Terra, mas o grande salvador Optimus Prime está desaparecido. Além de salvar o mundo, o roteiro mostra como os carros alienígenas contribuíram com os cavaleiros da Távola Redonda.

Confira abaixo as seis vezes em que os Transformers interferiram na história do planeta:

1. A extinção dos dinossauros

No quarto filme da franquia, Transformers: A Era da Extinção (2014), descobrimos que os dinossauros foram extintos pelos carros alienígenas maldosos. O filme mostra que a Terra já havia sido invadida por ETs muito antes de os humanos habitarem o planeta. Durante o período cretáceo, naves alienígenas trouxeram uma arma chamada de Semente, capaz de transformar todo o material orgânico em transformiun, o elemento que constitui o corpo dos seres vindos de Cybertron. A extinção dos dinossauros aconteceu com a explosão dessa bomba no planeta.

Civilizações antigas

Em Transformers: A Vingança dos Derrotados (2009), os protagonistas descobrem que civilizações antigas tiveram influência dos seres gigantes. Os robôs vieram ao planeta, milênios atrás, em busca de Energon, a energia que sustenta a vida da espécie alienígena. São encontrados registros dessas antigas passagens em artefatos de civilizações como a do Egito dos faraós. Além disso, para proteger a Matriz da Liderança, chave de uma arma que poderia apagar o sol, diversos extraterrestres formaram um esconderijo com os próprios corpos. O local do sacrifício é, na verdade, um templo de Petra, na Jordânia.

Segunda Guerra Mundial

Os transformers participaram da Segunda Guerra Mundial e tiveram papel crucial na resolução do conflito. No novo filme, além de se revelar parte do passado de Bumblebee (o robô amarelo invadiu um jantar de grandes chefes nazistas na Alemanha), o personagem de Anthony Hopkins, Sir Edmund Burton, contou que Hitler foi assassinado por um pequeno transformer em formato de relógio.

Idade das Trevas

A lenda do Rei Arthur serviu de grande influência para Transformers: O Último Cavaleiro (2017). Durante a produção, nós descobrimos que os doze cavaleiros da távola redonda eram, na verdade, 24, pois, para cada humano, havia um correspondente alienígena. Todos lutaram juntos na Idade Média e o mago Merlin foi responsável por levar a campo um grande dragão robô, que salvou o exército do rei em uma batalha.

Corrida Espacial

A corrida para chegar ao espaço ganhou objetivos bem diferentes em Transformers: O Lado Oculto da Lua (2011). Durante a grande guerra que acabou com o planeta Cybertron, uma nave foi enviada para o satélite da Terra, em 1961. Sensores terrestres sentiram o impacto no local e uma corrida entre a Rússia e os Estados Unidos para chegar ao objeto alienígena foi iniciada. Os astronautas da Apollo 11 foram os primeiros a vasculhar a nave, em 1969, e descobrir novas informações sobre os vizinhos no Universo.