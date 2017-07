Salvador Dalí: bigode continua intacto, revela exumação

A exumação do corpo de Salvador Dalí para um teste de paternidade, realizada nesta quinta-feira, revelou que uma marca registrada do pintor continua intacta 28 anos depois de sua morte. Narcís Bardalet, um dos peritos que trabalharam no procedimento, que durou mais de três horas, afirmou que o famoso bigode de Dalí, ornamento no rosto do catalão, segue inteiro — e curvado, como sempre foi.

“O bigode de Dalí continua intacto, como um relógio marcando 10 horas e 10 minutos, do jeito que ele gostava. É um milagre”, afirmou Bardalet para a rádio catalã RAC1.

A lápide de 1,5 tonelada que guardava os restos mortais do pintor foi aberta para extrair amostras de DNA para um teste de paternidade solicitado por uma moradora de Figueras, no nordeste da Espanha, a vidente Pilar Abel Martínez. Caso prove a sua filiação, Pilar poderá reclamar ao menos 25% da herança de Dalí. A família do artista, no entanto, poderá recorrer de uma eventual decisão favorável a ela.