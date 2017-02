Sabrina Parlatore mostra cabelo ondulado um ano após químio

Sabrina Parlatore compartilhou com seus seguidores duas fotos mostrando como está o seu cabelo atualmente, cerca de um ano depois do fim da quimioterapia. “Cabelo com um ano de crescimento pós-quimioterapia. Finalmente dá para usá-lo solto. E não é que nasceu enrolado? Ele que era liso, liso… Amei!”, escreveu na legenda das imagens mostrando as madeixas, publicadas em seu perfil no Instagram.

A apresentadora foi diagnosticada com câncer de mama em 2015 e passou por dezesseis sessões de quimioterapia, sendo a última em janeiro de 2016. Em seguida, ela foi submetida a radioterapia. A apresentadora frequentemente publica em suas redes sociais dicas de prevenção e mensagens de apoio.