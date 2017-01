Record supera Globo e lidera audiência por 3 horas

A Record liderou a audiência da Grande São Paulo durante 3 horas e 12 minutos nesta terça-feira, dia 17. Os programas Fala Brasil, Hoje em Dia e Balanço Geral tiveram bons momentos ao longo da grade

O Fala Brasil começou o dia, entre 8h55 e 10h, com a melhor média desde junho, com pico de 10 pontos, vencendo o Mais Você. No Rio, o jornalístico liderou por 29 minutos e marcou média de 7 pontos e pico de 8 pontos.

Quem conseguiu um dos melhores resultados foi o Hoje em Dia, na faixa das 10h. A atração comandada por Sérgio Marone, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro superou o Bem Estar, da Globo, e ficou por 49 minutos na liderança, com média de 8 pontos. .

O vespertino Balanço Geral e o quadro A Hora da Venenosa, sem Fabíola Reipert, que está de férias, alcançou um recorde de maio de 2016, chegando a 14 pontos, com Poliana Rozado no comando.