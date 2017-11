Raíssa erra e ‘MasterChef – Profissionais’ define semifinalistas

O MasterChef – Profissionais, da Band, já tem seus semifinalistas. Nesta terça, Pablo Oazen, Francisco Pinheiro e Irina Cordeiro se posicionaram como os melhores desta temporada. Já Raíssa Ribeiro, uma das preferidas do público desde o primeiro episódio, foi eliminada, emocionando os concorrentes e os jurados com uma despedida bastante alto astral.

Segundo o chef Erick Jacquin, que anunciou o resultado, a competidora mais jovem do programa pecou no ponto dos pratos. Tanto a massa como a lagosta estavam cruas. Raíssa concordou com a crítica e, antes mesmo de saber da sua eliminação, avaliou que havia errado. “Eu gostaria que ela ficasse porque entendo que o meu prato teve mais erros do que o dela e não acho justo (Irina sair)“, disse, chorando e sorrindo ao mesmo tempo.

O primeiro a se classificar para a semi foi Pablo, ao vencer a última prova de serviço da temporada. Com a ajuda de quatro ex-participantes do programa, ele deveria servir um banquete preparado pela chef Paola Carosella.

Em seguida, eles foram desafiados a preparar uma receita de lagosta Wellington sem poder experimentá-la antes da degustação do júri. Desta vez, quem se destacou foi Francisco, também classificado. Irina também teria errado, mas não tanto quanto Raíssa.

“Eu vou muito longe, tenho certeza disso”, afirmou Raíssa ao se despedir, lembrando que aprendeu muito com sua participação. Na saída, ela comentou com a apresentadora Ana Paula Padrão que torceria por Irina a partir de agora. A colega era a mais emocionada com a despedida. Na próxima terça, serão conhecidos os dois finalistas.