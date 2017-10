Queridinha do ‘Masterchef’ é eliminada do programa

Mirna Gomes foi a eliminada da semana do Masterchef Profissionais desta terça-feira. Depois de ter ganhado duas provas individuas nas duas primeiras semanas, a pernambucana deixou o programa por ter feito uma sobremesa de chocolate “muito tímida”, na visão de Paola Carosella. Na prova eliminatória, considerada a mais difícil pelos jurados até agora, os cozinheiros deveriam fazer uma sobremesa com uma escultura de chocolate.

“Tudo ficou com uma mesma nota de doce. Você temperou o chocolate e fez uma escultura, mas ela é muito tímida e quase não aparece. Se tivesse trabalhado essa sobremesa, que é simples, em duas horas, deveria ser impecável e não é. Nem a sobremesa, nem o seu trabalho com a escultura foi na altura do que a gente esperava. Com toda a dor do meu coração, você deixa o Masterchef hoje”, explicou Paola para Mirna, que disputava a eliminação contra Francisco e Clécio.

Tanto os participantes que já estavam salvos quanto os próprios jurados lamentaram a saída da chef. “Você está de parabéns. Ganhou duas provas. É uma querida do Masterchef que está saindo hoje. Não é só uma cozinheira, é uma querida. Todo mundo está triste aqui e eu também. Mas a vida vai te dar muitas oportunidades, fique tranquila”, afirmou Erick Jacquin, antes de Mirna deixar os estúdios do reality.

Depois da eliminação, a pernambucana afirmou: “Tive que deixar o meu emprego e agora tenho que procurar trabalho. Vim de um lugar muito difícil. Tenho amigos de infância e um irmão mais velho que ainda estão lá. Queria mostrar para eles que a vida pode ser generosa. Espero que eles tenham ficado orgulhosos de mim.”