Produtor é acusado de assédio e ‘Supergirl’ defende denúncias

A atriz Melissa Benoist, protagonista da série Supergirl, postou um texto nas redes sociais apoiando as mulheres que denunciam casos de assédio em Hollywood. A iniciativa ocorreu após o produtor executivo da série da Warner Bros., Andrew Kreisberg, ser suspenso devido a acusações feitas por dezenove pessoas da empresa.

De acordo com a revista americana Variety, Kreisberg está afastado do cargo desde a última sexta-feira, enquanto a Warner Bros. promove uma investigação para apurar a denúncia de quinze mulheres e quatro homens, que o acusaram de comportamento indevido no ambiente de trabalho. O produtor, responsável por séries como Arrow e The Flash, teria deixado os membros da equipe incomodados com suas atitudes, que incluíam pedidos de massagem e comentários com conotação sexual.

“Sou uma mulher à frente de um programa que apoia a igualdade, o feminismo, o empoderamento e a luta pelo que é certo. Eu sempre tentei me portar dessa forma. Infelizmente, a série e minha carreira são parte de uma indústria que nem sempre refletem esses sentimentos”, afirmou Melissa em sua postagem.

A atriz ainda defendeu o direito das mulheres de falar sobre os seus casos de abuso e concluiu: “Nesta semana, eu voltarei a trabalhar em Supergirl ainda mais comprometida a ser parte de uma mudança ao ouvir o que as pessoas me dizem e recusando a aceitar um ambiente que não seja, no mínimo, seguro, respeitoso e colaborativo”.