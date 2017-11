Príncipe Harry e Meghan Markle se casarão em maio de 2018

O casamento do príncipe Harry e sua noiva, Meghan Markle, acontecerá em maio na Capela de São Jorge, em Windsor, uma das residências oficiais da família real. As informações foram divulgadas por um porta-voz do príncipe nesta terça-feira.

O quinto na linha sucessória para o trono britânico e a atriz americana anunciaram o noivado na segunda-feira. O primeiro compromisso oficial do casal será em Nottingham, cidade do centro da Inglaterra, na sexta-feira.

Para o casamento com Harry ser consagrado na religião oficial da família real, Meghan será batizada na Igreja Anglicana, conforme a tradição britânica. Ela também vai entrar com o processo para obtenção de cidadania britânica.

A rainha Elizabeth, avó de 91 anos de Harry, comparecerá à cerimônia de casamento do ano que vem, informou o porta-voz aos repórteres no Palácio de Buckingham.

O porta-voz disse que Harry e Meghan decidiram se casar em Windsor por ser “um lugar especial para eles”. “O casamento será um momento de diversão e alegria e reflete as personalidades da noiva e do noivo”, disse.

A Capela de São Jorge, de estilo gótico e localizada na propriedade do Castelo de Windsor, a oeste de Londres, está intimamente associada à história da realeza há séculos. Dentro da capela estão as tumbas de dez soberanos, como Henrique 8º e sua terceira esposa, Jane Seymour, e Charles X.

O local foi o cenário do casamento do tio de Harry, príncipe Edward, com Sophie Rhys-Jones. em 1999, e de um serviço de prece e homenagem ao casamento de príncipe Charles com Camilla Parker Bowles, em 2005.

