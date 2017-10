‘Pica-Pau’ segue no topo; Danilo Gentili é 5º em bilheteria

O brasileiro adora mesmo o Pica-Pau. Prova disso é que, além do longo tempo de exibição na TV, o personagem vai bem, obrigado, também no cinema. Pela segunda semana, o pássaro metido a malandro dominou a bilheteria nacional com Pica-Pau – O Filme, que tem a atriz Thaila Ayala no elenco, como uma vilã. Em cerca dez dias de exibição, o longa acumula público de 1 milhão de espectadores.

Estreia da semana, Como se Tornar o Pior Aluno da Escola, o filme do humorista Danilo Gentili, emplacou apenas a quinta posição no ranking da bilheteria.

Confira os filmes mais procurados nos cinemas brasileiros entre quinta (12 de outubro) e domingo (15):



Pica-Pau — 478.213 espectadores (acumulado: 1,015 milhão de espectadores)

A Morte te Dá Parabéns — 413.486 espectadores

Blade Runner 2049 — 226.969 espectadores (acumulado: 644.093 espectadores)

Capitão Cueca — 241.965 espectadores

Como Se Tornar o Pior Aluno Escola — 174.924 espectadores

Kingsman — 131.195 espectadores (acumulado: 917.719 espectadores)

It – A Coisa — 136.171 espectadores (acumulado: 4,292 milhões de espectadores)

Mãe! — 43.834 espectadores (acumulado: 460.240 espectadores)

My Little Pony – O Filme — 44.574 espectadores (acumulado: 117.037 espectadores)

Lego Ninjago— 34.592 espectadores (acumulado: 320.702 espectadores)