Pegadinha: Supla finge ser Ana Maria Braga. Cabelo convence

Ana Maria Braga pregou uma pegadinha no público nesta terça-feira. O matutino Mais Você foi aberto por alguém de cabelo branco e espetado, mas não era a mãe do papagaio Louro José — era Supla, praticamente um duplo da apresentadora, não fosse o meio metro a mais de altura. O cantor iniciou o programa de costas para a câmera, cantando David Bowie, e se virou, na mesa onde Ana Maria costuma abrir sua atração na Globo, quando o zoom terminou.

Antes de se sentar na mesa de café-da-manhã, Supla fez as vezes de “Namaria”, com direito ao tradicional “pensamento do dia”. A brincadeira vem dias após Ana Maria ter sido comparada ao cantor por causa do cabelo. A estratégia funcionou: em alguns minutos, os termos “Supla” e “Mais Você” foram parar na lista dos mais comentados do Twitter brasileiro.