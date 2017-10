Pão Prosa: melhor padaria em Curitiba

Disposta no meio do salão, uma mesa de madeira comunitária, com 22 cadeiras, dá ideia do clima informal da padaria comandada pelo casal Viviana Cocco Mariani e Leandro Coelho. Professores do curso de engenharia da Universidade Federal do Paraná e da Pontifícia Universidade Católica (PUC-PR), eles pensaram um ambiente propício à interação entre os frequentadores. A clientela é orientada a se servir sozinha nas vitrines que acomodam doces como o cupcake de cenoura com brigadeiro (R$ 8,50) e a cheesecake de chocolate (R$ 7,50 a fatia). Também cabe aos clientes preencher a própria comanda. Os garçons auxiliam com pedidos de bebidas, sanduíches e outros itens feitos na hora. Do primeiro grupo, faz sucesso o suco lagartixa, união de laranja, limão, cenoura e mel (R$ 9,00). Fãs de bebidas quentes bem açucaradas costumam adorar o cappuccino mineiro, preparado com expresso, leite, canela e muito doce de leite (R$ 12,00), e o choco místico, que junta chocolate branco cremoso com coulis de maracujá e chantili (R$ 12,00). Igualmente caprichada é a linha de pães, em sua maioria de fermentação natural. Das fornadas diárias chegam às prateleiras versões como o pão de abóbora (R$ 9,00), o de nozes e cranberry (R$ 12,00) e o que leva manjericão e azeite de oliva na receita (R$ 12,00). Rua Coronel Pedro Scherer Sobrinho, 233, Cristo Rei, (41) 3152-4059 (42 lugares). 7h/20h30 (fecha dom.) Aberto em 2012.

2º lugar: Família Farinha

Família Farinha O proprietário Adelino Farinha trabalha com fermentação natural há quase vinte anos. Além do trivial francês (R$ 14,90), há fornadas de pão alemão bauernbrot (R$ 29,50), baguete paris (R$ 33,50) e croissant (R$ 67,50), entre outras variedades vendidas por quilo. Pequenos cupcakes de pistache, gianduia e red velvet saem a R$ 5,50 cada um. Avenida Nossa Senhora da Luz, 2345, Jardim Social, (41) 33623052 e 3013-2244 (27 lugares). 6h30/21h30 (dom. a partir das 7h). Aberto em 1992.

3º lugar: Maçã padaria artesanal Brasileira

Maçã Padaria Artesanal Brasileira Diariamente são assados cerca de 100 pães, todos feitos com ingredientes orgânicos e com fermentação natural. Criações de sucesso são o colorido pão de batata-roxa, o de queijo com cúrcuma e o que leva cacau na massa (R$ 20,00 cada um). Para comer no local há opções de tartine e sanduíche, que mudam diariamente (R$ 8,00 cada uma). Rua Fernando Amaro, 802B, Alto da Rua XV (15 lugares). 11h/19h (fecha seg. e dom.). Aberto em 2015.