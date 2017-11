Os melhores restaurantes italianos em Manaus

O roteiro a seguir, com oito estabelecimentos, integra a edição de VEJA COMER & BEBER Manaus 2017/2018:

Casa do Mario: eleito pelo júri o melhor restaurante italiano

Radicado no Brasil há três décadas, o napolitano Mario Porcaro deu os primeiros passos na gastronomia ao abrir uma casa italiana em Boa Vista (RR). Na chegada a Manaus, trouxe consigo o gosto pelas panelas e seu restaurante, eleito o melhor italiano pelo júri no ano em que completa uma década de vida. O cardápio, fortemente ligado às origens mediterrâneas do chef, tem várias receitas à base de frutos do mar e massas secas importadas. Na residência adaptada, com cômodos intimistas e peças de decoração trazidas da Itália, são servidas porções individuais e para duas pessoas. Braço- direito de Porcaro, a gerente Quilci Carmo está sempre pelo salão, apresentando pratos como o fettuccine alla vivaldi, acrescido de camarão ao vinho branco, abobrinha, rúcula

e lascas de parmesão (R$ 74,50). Para uma dupla de clientes, é boa pedida a degustação quarteto di mare, que reúne porções do fettuccine alla vivaldi, risoto de frutos do mar, espaguete com molho de tomate e camarão e penne com salmão ao molho branco (R$ 149,50). Também satisfaz duas pessoas a aragosta alla nuorese, com lagosta e camarão ao molho de tomate-cereja misturados em massa à escolha (R$ 295,00). Antes dos pratos principais, pode vir à mesa carpaccio com molho de mostarda, alcaparras, rúcula e lascas de parmesão (R$ 69,50), acompanhado do tinto piemontês Barbera La Quercia 2013 (R$ 120,00), um dos 300 rótulos da carta de vinhos. Quando o assunto é sobremesa, nenhuma sugestão bate o tiramisu (R$ 22,00). Rua Rio Madeira, 39, Vieiralves, ☎ 3584-0241 (68 lugares). 18h30/23h30 (fecha dom.). Aberto em 2007. $$$

2º lugar: Cantina Don Domenico

O pappardelle don laurindo, prato que o proprietário Eli Carvalho comia na infância, é o carro-chefe da casa — a massa larga com camarões, abobrinha e molho de manteiga e salsinha dá para dois (R$ 120,00) e vai bem com o vinho verde Casal Mendes (R$ 95,00). Para finalizar, a musse de limão-siciliano (R$ 17,90) é especialidade da chef Telma Meira. Às quintas, o rodízio (R$ 39,90 por pessoa) dá direito a dez variedades de massa. Rua Visconde de Porto Seguro, 10, Parque das Laranjeiras, ☎ 3236-0338 e 98124-8564 (80 lugares). 19h/23h (dom. também almoço 12h/15h30; fecha seg.). Aberto em 2006. $$

3º lugar: Cavalli Cucina Italiana

A casa é nova, mas já tem clientes assíduos, que usam as paredes de azulejos para registrar elogios às massas e aos molhos caseiros do chef Tony Cavalli. A rachetta italiana, pão com ragu de carne

e molho agridoce (R$ 39,00, para dois), antecede o risoto de cordeiro ao molho de cogumelos porcini (R$ 79,00). Para três, o vicolitini consiste em fettuccine ao molho de cogumelos porcini com

camarão e azeite trufado (R$ 129,00). O vinho tinto da casa, Merlot produzido pela vinícola gaúcha Família Bebber, sai por R$ 89,90. No final, vem o cannoli de Nutella ou de doce de leite (R$ 24,00). Travessa Sargento Abrahim, 8, Conjunto Anavilhanas, Parque das Laranjeiras, ☎ 99408-9784 (45 lugares). 19h/23h (fecha dom.). Aberto em 2017. $$$

Buona Massa

O chef Mengalvio Rolo produz as massas frescas todos os dias. Um de seus bestsellers, o talharim ao molho de quatro queijos (R$ 42,00) pode ter a escolta de polpettone (R$ 42,00). Os risotos de funghi, camarão ou filé-mignon custam R$ 50,00 cada um. Para a sobremesa, a pedida é bem brasileira: pudim de leite (R$ 6,00). Avenida Bartolomeu Bueno, s/nº, Dom Pedro II, ☎ 3656-3519 (60 lugares). 18h/23h (fecha seg.). Aberto em 1995. $$

Cantina Ghiotto

Grande chamariz da casa, o menu de pizzas lista coberturas como frango com catupiry (R$ 45,00, oito fatias). O rol de massas não fica atrás. Criação do chef João Paulo Melo, o canelone ghiotto (R$ 31,00), ao molho pesto de jambu, tem recheio de frango, pepperoni e tomate seco. O tinto chileno Santa Helena Cabernet Sauvignon (R$ 48,00) ou as cervejas Bohemia e Budweiser em garrafas long neck (R$ 7,00 cada uma) escoltam os pedidos. Para adoçar, Melo prepara pizza de cappuccino (R$ 45,00, oito fatias), com creme de café, chocolate e canela, e lasanha de cupuaçu (R$ 35,00), com mussarela, doce da fruta e chocolate. O rodízio de pizzas (R$ 29,90 de segunda a quinta, R$ 33,90 aos sábados e domingos) inclui acesso ao bufê de massas, água e refrigerante.

Avenida Tancredo Neves, 31, loja 7, Parque 10 de Novembro, ☎ 3632-2008 (400 lugares). 17h/23h30 (sex. e sáb. até 0h). Aberto em 2003. $$

Di Fiori

As receitas levam a assinatura do chef Felipe Schaedler, proprietário do Banzeiro. Dá para dois a lasanha de bacalhau (R$ 78,00), assim como o filé à parmigiana (R$ 118,00), que vem com massa e molho à escolha do freguês — pode ser penne à carbonara ou talharim ao molho de tomate. O rodízio de pizzas e massas, que vigora de domingo a quinta, sai a R$ 39,90 por pessoa. Finaliza o banquete o creme de papaia com cassis (R$ 17,90). Avenida Professor Nilton Lins, 1560, Parque das Laranjeiras, ☎ 3654-0101 (120 lugares); 18h30/23h30 (sex. e sáb. até 0h; fecha ter.). Aberto em 2007. $

Trattoria da Margô

Pelo salão com mesas sob toalhas quadriculadas, muita gente fica só no farto bufê de frios (R$ 59,90 o quilo). Entre os pratos em porções generosas, fazem sucesso o filé à parmigiana, acompanhado da massa que o cliente escolher (R$ 74,90, para dois), e a lasanha à bolonhesa (R$ 59,90). O vinho chileno Santa Helena Reservado Cabernet Sauvignon sai por R$ 38,00. Única sobremesa do menu, o manjar dos deuses traz sorvete de creme caseiro com calda de chocolate (R$ 12,00). Rua Três, 1, Conjunto Novo Horizonte, Parque 10 de Novembro, ☎ 3636-1516 (35 lugares). 19h30/23h30 (fecha dom.). Aberto em 2002. $$

Trattoria Portofino

A casa trocou de shopping, mas manteve o menu italiano e os preços convidativos. Entrada campeã, o bolinho de bacalhau (R$ 26,95, com dez unidades) abre o apetite para o raviollini de mussarela de búfala ao molho de tomate e manjericão (R$ 46,95, para dois). Risoto negro é a guarnição do camarão grelhado à provençal (R$ 60,95, para duas pessoas). Como ponto final, entra em cena a crostani, uma crosta assada de biscoito de leite coberta com Nutella, banana e chantili perfumado com canela (R$ 22,95). Shopping Manauara, ☎ 99355-5400 (55 lugares). 12h/22h. Aberto em 2013. $$