Os melhores bares para a Happy Hour em Curitiba

O roteiro a seguir, com catorze estabelecimentos, integra a edição digital de VEJA COMER & BEBER CURITIBA 2017/2018:

Baba Salim

Há vinte anos Jamal e Nazha Chiah, vindos da cidade libanesa de Baalbek, preparam delícias tradicionais, como a esfiha de carne (R$ 2,50 a unidade). A maior parte dos clientes, porém, aponta no menu a pizz a de massa de esfiha, borda polvilhada de gergelim-branco e cobertura de mussarela, tomate, cebola e azeitona (R$ 42,90, oito fatias). Para aplacar a sede, esvaziam-se garrafas de cerveja Serramalte (R$ 10,50). Rua Amintas de Barros, 45, centro, (41) 32227672 (40 lugares). 18h/0h30 (fecha dom.). Aberto em 1998.

Bar Baroneza

Inspirado em antigas estações ferroviárias e na primeira locomotiva a vapor do Brasil, o casarão de esquina tem na área externa as mesas mais disputadas. Ao lado das garrafas de cerveja Sarramalte e Original, os garçons depositam carne de onça (R$ 29,90) e bolinho de costela (R$ 34,00, oito unidades). De quarta a sábado, das 19h30 às 22h30, rola MPB ao vivo. Rua Sete de Abril, 1250, Juvevê, (41) 3352-9327 (180 lugares). 11h30/14h30 e 16h/2h (fecha dom.). Aberto em 2009.

CanaBenta

Sob a batuta de Délio Canabrava, a extensa carta de petiscos anima os admiradores de comida de boteco. Lideram as escolhas a porção de mandioca frita e carne-seca salteada (R$ 29,00, para duas pessoas), a carne de onça (R$ 27,00) e o chope Brahma, servido em duas versões. O copo de 300 mililitros custa R$ 11,15. Rua Itupava, 1431, Alto da Glória, (41) 3019-6898 (250 lugares). 17h/0h30 (sex. até 1h30; dom. 15h/0h; fecha seg.). Aberto em 2008.

Carmel

Tem boa oferta de cachaça, caprichados petiscos e música ao vivo. Chapeada e guarnecida de farofa, vinagrete e batata ao murro, a fraldinha carmel serve duas pessoas (R$ 70,00). Bebem-se cachaça Porto Morretes, do litoral paranaense (R$ 9,00 a dose), e cerveja Original (R$ 15,00). Rua Deputado Carneiro Campos, 159, Hugo Lange, (41) 3252-3222 (250 lugares). 18h/0h30 (sex. 18h/1h30; fecha dom. e seg.). Aberto em 2007.

Cartola’s Sports Bar

O casarão recebe fãs de esporte que, entre partidas, botam para circular as bandejas de chope Brahma (R$ 9,90, 350 mililitros), cerveja Original (R$ 12,90) e alcatra acebolada com batata frita (R$ 59,90). Pedida individual, o pão com bolinho de carne também acompanha batatinha (R$ 14,90). Rua Emiliano Perneta, 880, centro, (41) 3209- 6982 (120 lugares). 11h/15h e 17h/0h (sex. 11h/15h e 17h/0h; sáb. 11h/1h; dom. 16h/22h). Aberto em 2012.

Estofaria

Entre as receitas cujo preparo pode ser acompanhado do salão, porque a cozinha é aberta, o estofadinho é uma especialidade. A massa fina, crocante e de formato triangular abraça vários tipos de recheio, a exemplo de tiras de filé-mignon, cheddar e cebola caramelizada (R$ 26,00, seis unidades), e faz bom par com cerveja Original (R$ 14,00) ou Amstel (R$ 12,00). Rua Itupava, 1465, Alto da Glória, (41) 3532-6657 (85 lugares). 18h/0h (fecha dom.). Aberta em 2011.

Madero Sports Bar

É o pedaço da rede comandada pelo empresário Junior Durski dedicado aos amantes de esportes. No amplo e luminoso salão, telões e aparelhos de TV exibem partidas esportivas a quem devora um dos petiscos mais requisitados, o sports combo (R$ 54,00). O mix de pasteizinhos, coxinhas, batata frita e nacos de peito de frango empanado faz ótima tabela com o chope Amstel (R$ 10,00). Rua Coronel Dulcídio, 95, Bigorrilho, (41) 3359-0191 (150 lugares). 12h/14h30 e 18h/23h (sex. 12h/14h30 e 18h/1h; sáb. e dom. 12h/23h). Aberto em 2014.

Mafalda

Café e Bistrô Em uma região repleta de espaços culturais e universidades, o público é visto ao redor de porções para dividir, caso das tiras de frango empanadas, para mergulhar em molho de gorgonzola, parmesão, nata e requeijão (R$ 23,50). O drinque belle de jour contém rum, licor de anis e suco de limãotaiti (R$ 17,90). Rua Tibagi, 75, centro, (41) 3079-1623 (80 lugares). 18h/0h (sáb. e dom. 19h/1h). Aberto em 2004.

Menina Zen

O bolinho de carne-seca é o quitute mais antigo do vasto cardápio (R$ 36,90, dez unidades) e faz ótima companhia aos drinques. O que tem o nome de menina combina Amarula com rum, leite de coco, leite condensado e coco ralado (R$ 19,20). Entre os 24 rótulos de chope, uma opção é o Blondine (R$ 9,90). Rua Itupava, 1353, Hugo Lange, (41) 3018-5178 (510 lugares). 18h/0h (sex. até 2h; sáb. 12h/2h; dom. abre às 16h). Aberto em 2007. Aqui tem iFood.

Mustang Sally

Para acompanhar as comidas de levada texmex, como o austin combo, que entrega nachos, anéis de cebola, polenta e molhos cheddar e barbecue (R$ 47,90, para três pessoas), a margarita surge nas versões clássica, morango e raspberry (R$ 29,90 cada uma). Há também cerveja artesanal da casa, ao estilo IPA ou pilsen (R$ 23,90 e R$ 21,90, respectivamente, 500 mililitros). Rua Coronel Dulcídio, 712, Batel, (41) 3018-8118 (280 lugares). 18h/0h (sex. e sáb. até 2h; fecha dom.). Mais dois endereços. Aberto em 2003. Aqui tem iFood.

Quermesse

Em uma das combinações mais requisitadas, o bife sujo, as iscas de alcatra com mandioca frita e molho de cerveja preta e bacon (R$ 49,90, para três) geralmente são vistas ao lado de uma garrafa de Serramalte (R$ 10,99) ou de Colorado IPA (R$ 18,00). Quem aponta na lista de sanduíches o quermesse melt recebe hambúrguer bovino de 180 gramas mais cheddar, cebola no shoyu e bacon (R$ 25,00). Rua Carlos Pioli, 513, Bom Retiro, (41) 3026-6676 (350 lugares). 17h/1h (sáb. e dom. a partir das 12h; fecha seg.). Aberto em 2008. Aqui tem iFood.

Txapela

Fazem sucesso os txupitos, especialidades coloridas despejadas em copinhos de dose. O B52, de licor fino, curaçau blue e vodca, e o 666, que mistura absinto, tequila e uísque, são flambados (R$ 9,00 cada um). Correm por fora receitas mais manjadas de cosmopolitan (R$ 20,00) e sangria (R$ 80,00 a jarra de 900 mililitros). Para forrar o estômago, é apimentada a porção de batata brava e maionese de alho (R$ 22,00). Rua Bispo Dom José, 2481, Batel, (41) 3153-2089 (250 lugares). 18h30/0h30 (qui. a sáb. até 1h30; fecha dom.). Aberto em 2011.

FIM DE NOITE

Babilônia Gastronomia

A unidade do Batel funciona 24 horas. Na madrugada, o ossobuco com polenta cremosa refaz os ânimos (R$ 56,00). No Cabral, até as 20h, quando prevalece a atmosfera de happy hour, amigos compartilham picanha salteada na manteiga e guarnecida de batata frita, farofa e salada (R$ 63,00, 500 gramas). O balde de Stella Artois sai a R$ 36,00 (seis long necks). Alameda Dom Pedro II, 541, Batel, (41) 3566-6464 (252 lugares). 24 horas; Avenida Munhoz da Rocha, 1059, Cabral, (41) 3077-3336 (300 lugares). 17h/23h30 (sáb. e dom. abre 12h). Aberto em 2003. Aqui tem iFood.

MEXICANO

La Santa Bar y Cocina Mexicana

Na Brigadeiro, unidade maior e mais confortável, os nachos com chili de carne chegam à mesa junto de guacamole, sour cream, mix de queijos, jalapeño e azeitona preta (R$ 44,90). Na tradicional Paula Gomes, as quesadillas envolvem fajitas de carne de porco marinada em pimenta chipotle (R$ 27,90, oito fatias). Para matar a sede da clientela, o chope artesanal Waybeer Premium Lager, a partir de R$ 10,00, rivaliza com o mojito (R$ 18,90). Rua Brigadeiro Franco, 1079, Água Verde, (41) 3538-6797 (130 lugares). 18h/0h (sex. até 1h; sáb. 11h30/1h; dom. até 23h); Rua Paula Gomes, 485, São Francisco, (41) 3232-8899 (15 lugares). 18h/23h (sex. e sáb. até 0h; dom. 17h/22h). Aberto em 2012.