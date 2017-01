Os artistas que desprezaram a cerimônia de posse de Donald Trump

A equipe de Donald Trump tentou, mas não conseguiu levar grandes nomes para a cerimônia de posse do republicano, nesta sexta-feira. No fim das contas, Trump até conseguiu fechar uma lista de artistas para se apresentar no evento. Mas é realmente difícil saber que músicos são esses, afinal. Com exceção do grupo 3 Doors Down, que teve alguns hits no começo dos anos 2000, e do cantor country Toby Keith, a lista é formada por um grande número de desconhecidos do grande público:

Latest list of entertainers who will perform at Inaugural: pic.twitter.com/rUH352Ajqj — West Wing Reports (@WestWingReport) January 19, 2017

A lista de artistas que não vai participar da cerimônia, porém, é bem grande e tem nomes bastante famosos. De Elton John a Andrea Bocelli, alguns artistas foram recusando a participação no evento – muitos deles ainda foram às redes sociais mostrar que não concordavam nem um pouco com as controversas ideias do próximo presidente americano.

Confira abaixo os artistas que não estarão na posse de Trump:

Andrea Bocelli

O cantor lírico foi um dos primeiros nomes cogitados para a cerimônia. Ele iria fazer um dueto com a jovem Jackie Evancho, responsável por interpretar o hino nacional. Mas a equipe de Bocelli anunciou oficialmente que ele não participaria das festividades, temendo retaliação dos críticos e oponentes políticos de Trump.

Elton John

Alguns sucessos de Elton John como Tiny Dancer e Rocket Man foram usados nos comícios da campanha Trump. No final de novembro, um membro do comitê inaugural do presidente eleito disse que o artista se apresentaria, mas o cantor, que financiou a campanha de Hillary Clinton, desmentiu rapidamente o rumor.

Céline Dion

De acordo com o site The Wrap, o magnata de Las Vegas, Steve Wynn, teria prometido a Trump que poderia arranjar uma apresentação de Céline Dion. Mas a cantora, no entanto, não se apresentará na posse e os representantes de Wynn negaram qualquer tentativa feita pelo empresário de levá-la para o evento. Céline Dion, inclusive, tem um show agendado em Las Vegas nesta sexta-feira.

Kanye West

Apesar de ter declarado apoio a Donald Trump, o rapper também não vai se apresentar na posse. “Kanye e Donald são bons amigos. Donald é um grande admirador de Kanye, como todos nós, mas ele não vai se apresentar na inauguração”, disse Tom Barrack, presidente do comitê presidencial de inauguração de Trump, à CNN.

Garth Brooks

Em dezembro, o cantor country disse que estava inicialmente aberto a tocar em Washington, mas, semanas depois, o músico de Friends in Low Places perdeu o interesse, de acordo com o site The Wrap.

Rebecca Ferguson

A ex-participante do X Factor britânico parecia pronta para a posse de Trump, mas tudo desmoronou depois que ela insistiu em cantar Strange Fruit, uma música com alto teor político, famosa pela interpretação de Billie Holiday de 1939, e que fala sobre linchamento de afro-americanos. “Há detalhes sobre a oferta feita a mim para me apresentar que não posso compartilhar agora, mas eu não vou cantar”, disse a cantora em um comunicado no começo de janeiro.

David Foster

Um boato indicava que o compositor canadense desempenharia um papel fundamental na organização da cerimônia e recrutaria alguns de seus colaboradores, mas Foster rapidamente negou a história. “Fui convidado a participar e recusei educadamente. Eu não tenho ideia de onde essa história surgiu”, disse Foster à People em um comunicado.

Charlotte Church

A artista foi enfática sobre cantar ou não na posse e respondeu ao próprio Trump diretamente no Twitter. “Sua equipe me convidou para tocar na sua posse, uma simples pesquisa na internet mostraria que eu acho que você é um tirano”, disse ao presidente eleito.

@realDonaldTrump Your staff have asked me to sing at your inauguration, a simple Internet search would show I think you're a tyrant. Bye💩💩💩💩 — Charlotte Church (@charlottechurch) January 10, 2017

KISS

Quando interpelada pelo site TMZ sobre se o KISS tocaria para Trump, a esposa de Gene Simmons, Shannon Tweed, gritou “não!” e explicou que o grupo tinha “declinado educadamente” a oferta. Simmons, por sua vez, disse que a banda estaria em turnê na Europa no dia da posse.

Idina Menzel

A atriz de Frozen não chegou a ser convidada, mas ela não se apresentaria de qualquer maneira. Questionada pela Vanity Fair sobre os problemas de Trump em encontrar estrelas para a posse, Menzel disse: “Carma”, e acrescentou que Trump deveria se apresentar. “Ele provavelmente pensa que tem uma grande voz. Ele acha que é ótimo em tudo.”

R. Kelly

“Apesar dos rumores que circulam on-line, R. Kelly não se apresentará na cerimônia de posse deste ano. Todos os relatórios afirmando o contrário são simplesmente falsos”, dizia a nota publicada no perfil do cantor de R & B no Twitter.

Moby

Além das apresentações na cerimônia de posse, o comitê de Trump está em busca de DJs para os vários bailes da semana inaugural em Washington. Moby afirmou via Instagram que tinha sido procurado pelo presidente, mas fez algumas demandas muito específicas em troca: “Eu toco se o Trump publicar sua declaração de impostos”.

Paul Anka

Depois de rumores especularem uma apresentação do cantor na cerimônia, Paul Anka negou a informação ao site TMZ: “Eu estou em meio a uma batalha judicial pela guarda de meu filho, Ethan. Agora, estamos com uma nova agenda e não poderei me apresentar”.

B-Street Band

A banda, que é um tributo a Bruce Springsteen, estava confirmada na posse, mas voltou atrás nesta semana. O grupo desistiu porque Springsteen é declaradamente democrata e amigo de Barack Obama.

Jennifer Holliday

A cantora country chegou a aceitar o convite, mas voltou atrás diante da reação negativa de seus fãs. “Eu só queria que a minha voz fosse uma força de cura e unificação” disse ela.

Marie Osmond

A cantora afirmou que não se apresentaria no evento independente de quem ganhasse as eleições: “Tento me manter fora da política, trabalho com entretenimento”.