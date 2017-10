Onde comer os melhores sanduíches em Curitiba

O roteiro a seguir, com dezesseis estabelecimentos, integra a edição digital de VEJA COMER & BEBER CURITIBA 2017/2018:

O Barba Hamburgueria: eleita a melhor hamburgueria pelo júri

Quando abriu a hamburgueria, a empresária Marina Nogueira Ramos, uma carioca que já perdeu a conta de quantas tatuagens fez, tinha a convicção de que se manteria vegetariana. Isso explica os discos sem carne ofertados no cardápio. Eles são preparados com grão-de-bico ou com beterraba e feijão, atendem também os veganos e servem de alternativa às versões de contrafilé bovino, bacalhau ou calabresa e bacon. A clientela pode optar por qualquer um deles ao pedir lanches como o caolhão do gancho loko, com maionese, pesto de rúcula, tomate e queijo mussarela. A sugestão sai por R$ 23,00 e, por mais R$ 4,00, chega com batata frita. Para quem não come nada de origem animal, o combo loco reúne maionese, queijo e linguiça veganos, molho barbecue e cebola crispy (R$ 28,00). Mas quem disse que a dona se manteve longe das opções carnívoras? “Em poucos anos voltei atrás”, conta ela, que vive em Curitiba há quase duas décadas. Ainda que tenha como especialidade os hambúrgueres, sua lanchonete não deve nada a um pub de respeito. Com iluminação baixa e decoração quase delirante, com direito a cabeças de zumbis dependuradas no balcão e uma estante atulhada de bonecos paramentados como se fossem piratas, o endereço promove happy hours disputadas. A animação é movida principalmente a chope pilsen da cervejaria artesanal Gauden, de Santa Felicidade (R$ 12,00, 500 mililitros). Para quem busca mais sossego, uma dica: foi reaberta em setembro a unidade apelidada de barbinha, na mesma rua, que ficou fechada por três anos e é bem mais intimista. Avenida Vicente Machado, 642, centro, (41) 3322-7506 (100 lugares). 18h30/1h30 (ter. e dom. até 0h; fecha seg.). Avenida Vicente Machado, 578, (41)3016-9069 (80 lugares). 18h30/1h30 (ter. até 0h; fecha dom. e seg.). Aberto em 2010.

2º lugar: Whatafuck Hamburgueria

Instalada num imóvel acanhado no qual mal cabem três mesas, vive apinhado de gente. Dos cinco lanches listados no cardápio, o mais recente combina costela moída, tomate, cebola-roxa, mussarela e maionese caseira (R$ 15,00). Para acompanhamento, há meia dúzia de chopes, entre eles weiss da Gauden (R$ 10,00). Avenida Vicente Machado, 845, centro (10 lugares). 18h/0h30 (qua. a sáb. até 2h; fecha seg.); Rua Coronel Dulcídio, 775, Batel (4 lugares). 17h30/0h (qua. a sáb. até 1h30; fecha seg.) Aberto em 2015.

3º lugar: Madero Burger & Grill

Campeão de audiência, o cheeseburger tem no recheio do pão crocante um hambúrguer de 180 gramas de carne bovina, cebola grelhada, alface, tomate, cheddar e maionese artesanal (R$ 35,00). A montagem feita na hamburgueria é guarnecida de batata frita. O cardápio é similar na unidade Madero Container, localizada no JK Mall. Rua Comendador Araújo, 152, centro, (41) 3092-0021 (212 lugares). 11h45/14h30 e 18h/23h (sex. 11h45/14h30 e 18h/0h; sáb. sem intervalo até 0h; dom. e feriados sem intervalo até 23h). Mais cinco endereços. Aberto em 2011.

Barraca do Cláudio

Entre as opções de cachorro-quente da casa são destaques a que leva duas salsichas, maionese, catupiry, cheddar, tomate picado e milho, e a que reúne salsicha, frango desfiado, bacon em cubos, batata palha, tomate picado e milho. Prensados, custam R$ 13,50 cada um. Avenida Victor Ferreira do Amaral, 348, Tarumã, (41) 3262-0777 (75 lugares). 17h30/1h (sex. e sáb. 17h/5h30). Aberto em 1998. Aqui tem iFood.

Bar Mignon

Sob o comando da família Amatuzzi, o bar está em atividade desde 1926. Sobre as mesas, ao lado do chope Eisenbahn (R$ 8,00), costuma aparecer o cachorro-quente no pão de água, recheado de salsicha caseira, molho de tomate e cebola (R$ 9,50). O item mais antigo da carta também é servido no pão de água e está entre os preferidos do público: pernil desfiado com cebolinha e mostarda escura (R$ 12,90). Rua XV de Novembro, 42, centro, (41) 3222-3216 (105 lugares). 10h/23h. Aberto em 1925.

Celeiro Hamburgueria

Com 130 gramas de carne bovina, mussarela de búfala, rodelas de tomate assado, cebolaro xa, rúcula e molho pesto, o burger magnífico custa R$ 28,00. Nesta casa pode-se pedir também risoto de funghi com mix de folhas e peito de cordeiro (R$ 37,00). Por mais R$ 33,00, a cerveja Coruja Viva (1 litro) escolta os pedidos. Avenida Três Marias, 271, São Braz, (41) 30825926 (100 lugares). 18h/23h (sex. e sáb. 12h/23h45; fecha dom.). Aberto em 2012.

Cidadão do Mundo

Obras de artistas locais cobrem as paredes desta hamburgueria e, no cardápio, as comidas têm nome de gente famosa e personagens de ficção. O sanduíche walter white heisenberg leva pão australiano, hambúrguer de costela, blue cheese, bacon e cebola salteada no shoyu (R$ 28,90). Já o paul mccartney é uma combinação vegana de hambúrguer de feijão com soja, tomate-cereja e cogumelo-de-paris (R$ 26,90). Rua Bento Viana, 352, Água Verde, (41) 3015-7017 (120 lugares). 12h/15h e 18h/23h (dom. só jantar). Aberto em 2014. Aqui tem iFood.

Fábrica Gourmet Hamburgueria

O menu da casa relaciona mais de trinta tipos de lanche. Produzidos e modelados no local, os hambúrgueres de cortes angus estão disponíveis em porções de 120 ou 220 gramas. No obelix, com pão ciabatta, somam-se queijo brie, molho de mostarda e mel, rúcula e anéis de cebola (R$ 34,00). Acompanha batata frita. Avenida Comendador Franco, 4387, Jardim das Américas, (41) 3267-3803 (130 lugares). 18h30/23h (sáb. e dom. 12h/15h30; fecha seg.); Rua Trajano Reis, 443, São Francisco, (41) 3328-6581 (160 lugares). 18h30/0h (seg. a qua. até as 23h; fecha dom.). Aberto em 2014. Aqui tem iFood.

Green Dog

Os clientes desta lanchonete acomodam-se nas mesas da calçada para escolher os sanduíches. Tem o nome de toplecom o pão com salsicha, maionese, purê, tomate, milho, farofa e batata palha (R$ 8,99). Quem pede o nhatacas de juca recebe um hot-dog com molho de castanha-de-caju, gorgonzola e catupiry (R$ 11,99). Todos os dias, um sabor fora de cardápio é vendido em tiragem limitada. Rua Alberto Folloni, 225, Juvevê, (41) 4111-1119 (70 lugares). 18h/0h. Aberto em 2010. Aqui tem iFood.

Guiolla Hamburgueria Gourmet

É novidade na casa hambúrguer de linguiça blumenau em pão americano com provolone e cebola-roxa, guarnecido de batata rústica (R$ 33,00). No pão crocante, dois discos de contrafilé recebem ainda bacon, pepino agridoce e mussarela (R$ 41,00). Acompanha batata frita. Completa os pedidos a garrafa de 1 litro de cerveja Coruja Extra Viva (R$ 35,00). Rua Teixeira Coelho, 430, Batel, (41) 3026-5891 (88 lugares). 11h30/23h00 (fecha seg.); Avenida José Gulin, 105, Ca’Dore Comida Descomplicada, Bacacheri, (41) 3356-3027, 18h/23h. Aberto em 2011. Aqui tem iFood.

Hamburgueria Curitiba

A casa oferece oito tipos de sanduíche no pão crocante ou americano. Recebe o nome de paulo leminski o hambúrguer bovino com cebola grelhada, salada e cheddar (R$ 22,90). De segunda a quarta, por R$ 9,90, o chope pilsen Wensky de 300 mililitros vem em dobro. Rua Capitão Leônidas Marques, 67, Jardim das Américas, (41) 3083-7870 (50 lugares). 18h/23h (sex. e sáb. até 23h30; fecha dom.). Aberto em 2015.

Maia Box

A casa produz fornidos sanduíches de mortadela à moda paulistana. Além do embutido, o de pão francês pode conter aliche e rúcula, nas versões quente ou fria (R$ 15,90). Em qualquer lanche é possível substituir a mortadela por linguiça blumenau. O chope Brahma sai a R$ 8,90). Avenida Sete de Setembro, 1865, boxe 201, Mercado Municipal, centro, (41) 3362-9065 (100 lugares). 8h/17h30 (sáb. até 18h; dom. até 12h; fecha seg.). Aberto em 2000. Aqui tem iFood.

República do Hambúrguer

Quatro contêineres dão forma ao local, que oferece treze variedades de hambúrguer, todas guarnecidas de batata frita. A um disco de carne bovina de 180 gramas, no lanche que tem o nome de suculento, são acrescentados mussarela, bacon, alface, tomate, cebola-roxa e crocante e molho aïoli (R$ 28,00). Avenida Anita Garibaldi, 1150, Ahú, (41) 3408-8303 (150 lugares). 12h/14h30 e 18h30/23h30 (sáb. e dom. 12h/15h; dom. a qua. 18h/23h). Aberto em 2016. Aqui tem iFood.

Rock’a Burger Hamburgueria

Nas novas mesinhas da calçada é possível pedir hambúrguer bovino, de frango ou soja em pão vegano, sem leite nem ovos. Com duas porções de 150 gramas de carne, o monster burger inclui cebola salteada no shoyu e queijo cheddar e acompanha batata rústica. Tudo por R$ 30,00. O milk-shake de chocolate com chantili sai a R$ 12,00. Rua Trajano Reis, 310, São Francisco, (41) 3095-5854 (30 lugares). 16h/23h (qui. até 23h30; sex. e sáb. até 0h45; dom. 15h/22h). Aberto em 2012.

Sanduicheria Porco Nobre

Na receita de maior sucesso, depois de marinar por 24 horas nos temperos, o pernil é assado, desfiado e, junto de mussarela e cebolinha, acomodado no pão d’água redondo (R$ 25,90). Já o prince george reúne, no mesmo tipo de pão, um hambúrguer de pernil recheado de cheddar, além de maionese de alecrim e pancetta (R$ 28,30). Enquanto esperam os pedidos, até três pessoas podem petiscar a linguiça acebolada (R$ 28,70). Avenida Água Verde, 937, Água Verde, (41) 33430800 (120 lugares). 11h30/23h (dom. abre 17h30). Aberto em 1996. Aqui tem iFood.

The Meatpack House

Em atmosfera informal e jeitão de comida de rua, a pedida é o pão francês com bolinho de carne e maionese de alho — são 140 gramas de cortes nobres moídos e bem temperados (R$ 10,00). Recém-lançado, o sanduíche de tiras de alcatra, tomate, alface, mussarela e maionese de alho sai por R$ 12,00. Para beber, há vários tipos de chope artesanal. Avenida Vicente Machado, 841, Batel, (41) 3043-0912 (12 lugares). 17h/1h (ter. e dom. até 23h30; fecha seg.). Aberto em 2015. Aqui tem iFood.