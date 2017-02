‘O show tem que continuar’, diz diretor da Liesa após acidente

zoom_out_map 1 /19 Bombeiros retiram feridos de carro alegórico após acidente - 28/02/2017 (Rafael Moraes)

zoom_out_map 2 /19 Bombeiros auxiliam feridos após estrutura de carro alegórico da Unidos da Tijuca despencar - 28/02/2017 (Rafael Moraes/VEJA.com)

zoom_out_map 3 /19 Bombeiros retiram mulher ferida após estrutura de carro alegórico da Unidos da Tijuca despencar - 28/02/2017 (Rafael Moraes/VEJA.com)

4. carro alegórico da Unidos da Tijuca zoom_out_map 4 /19 Bombeiros retiram mulher ferida em maca após estrutura de carro alegórico da Unidos da Tijuca despencar - 28/02/2017 (Rafael Moraes/VEJA.com)

zoom_out_map 5 /19 Bombeiros retiram feridos em macas, após estrutura localizada no alto de carro alegórico despencar no início do desfile da escola Unidos da Tijuca - 28/02/2017 (Rafael Moraes)

zoom_out_map 6 /19 Bombeiros auxiliam feridos após estrutura de carro alegórico da Unidos da Tijuca despencar - 28/02/2017 (Rafael Moraes/VEJA.com)

zoom_out_map 7 /19 Bombeiros auxiliam feridos após estrutura de carro alegórico da Unidos da Tijuca despencar - 28/02/2017 (Rafael Moraes/VEJA.com)

zoom_out_map 8 /19 Bombeiros retiram feridos de carro alegórico após acidente - 28/02/2017 (Rafael Moraes)

zoom_out_map 9 /19 Ferido é transportado em cadeira de rodas após estrutura de carro alegórico despencar, no início do desfile da Unidos da Tijuca - 28/02/2017 (Daniel Ramalho/VEJA.com)

zoom_out_map 10 /19 Estrutura de carro alegórico da Unidos da Tijuca despenca durante desfile - 28/02/2017 (TVGlobo/Reprodução)

zoom_out_map 11 /19 Componentes da Unidos da Tijuca lamentam acidente com carro alegórico - 28/02/2017 (Daniel Ramalho/VEJA.com)

zoom_out_map 12 /19 Componentes da Unidos da Tijuca lamentam acidente com carro alegórico - 28/02/2017 (Daniel Ramalho/VEJA.com)

zoom_out_map 13 /19 Estrutura de carro alegórico da Unidos da Tijuca despenca durante desfile - 28/02/2017 (TVGLOBO/Reprodução)

zoom_out_map 14 /19 Componente da Unidos da Tijuca chora após acidente com carro alegórico - 28/02/2017 (Daniel Ramalho/VEJA.com)

zoom_out_map 15 /19 Bombeiros retiram feridos de carro alegórico após acidente - 28/02/2017 (Daniel Ramalho/VEJA.com)

zoom_out_map 16 /19 Componente da Unidos da Tijuca chora após acidente com carro alegórico - 28/02/2017 (Daniel Ramalho/VEJA.com)

zoom_out_map 17 /19 Componentes da Unidos da Tijuca lamentam acidente com carro alegórico - 28/02/2017 (Daniel Ramalho/VEJA.com)

zoom_out_map 18 /19 Acidente com carro alegórico da escola de samba Unidos da Tijuca deixa feridos antes de desfile. Estrutura que fica no alto do carro despencou - 28/02/2017 (Leslie Leitão/VEJA)

zoom_out_map 19/19 Bombeiros retiram feridos em macas, após estrutura localizada no alto de carro alegórico despencar no início do desfile da escola Unidos da Tijuca - 28/02/2017 (Leslie Leitão/VEJA)

Apesar de toda a dificuldade que os bombeiros tiveram para prestar o socorro às pelo menos 16 vítimas que se feriram no acidente do segundo carro da Unidos da Tijuca, a Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) não viu motivos para interromper o desfile da escola. No setor 1, os socorristas ficaram imprensados entre as alas que passavam para continuar o desfile e as centenas de pessoas credenciadas que ocupavam a pista de entrada da Marquês de Sapucaí. Até mesmo as ambulâncias tinham dificuldade de acessar o local do acidente.

Elmo José dos Santos, diretor da Liesa, disse que o regulamento não autoriza que o desfile pare: “Não prejudicou em nada o atendimento. Os bombeiros estavam atendendo do lado. Além disso, o regulamento é claro e diz que não pode parar o desfile. É como um carro quebrado. Ele fica e a escola passa. O show tem que continuar”, disse ao site de VEJA, sem citar o artigo do regulamento.

Pelo menos 16 pessoas ficaram feridas com a queda do terceiro andar do segundo carro da Tijuca. Pelo menos duas foram levadas em estado grave. Na noite anterior, o último carro da Paraíso do Tuiuti atropelou 20 pessoas, ferindo três gravemente. O desfile também não parou.