‘O Outro Lado do Paraíso’ terá gay enrustido e homofóbico

Acompanhando a tendência de incluir personagens LGBT nas novelas, O Outro Lado do Paraíso, o folhetim de Walcyr Carrasco que substituirá A Força do Querer na faixa das 9 na Globo na próxima segunda-feira, vai abordar a temática em ao menos duas tramas. Uma delas vai mostrar um gay enrustido e outra um homossexual que tem um passado sofrido, tendo sido vítima de preconceito.

Na primeira história, Samuel, personagem de Eriberto Leão, viverá um gay homofóbico. Por fora, mantém a fachada de pegador heterossexual, mas na verdade esconde relacionamentos com outros homens e odeia o fato de ser gay. Para agradar a mãe, Adinéia (Ana Lúcia Torre), que sonha em vê-lo casado e com filhos, ele até começa um relacionamento com uma mulher, Suzy (Ellen Rocche), com quem irá se casar eventualmente. Mais para a frente na trama, Samuel deve se envolver com Cido (Rafael Zulu), que será motorista de Sophia (Marieta Severo).

Em outro núcleo, Nick (Fabio Lago) é um gay assumido. Dono do salão de beleza mais famoso de Palmas, ele é bem-sucedido na carreira e sonhará em se realizar também na vida pessoal, buscando um namorado. Em seu passado, porém, estão muito sofrimento e preconceito, histórias que ele contará a sua melhor amiga, a manicure Ivanilda (Telma Souza).

Os personagens LGBT estão em evidência nas novelas desde Amor à Vida, quando a Globo exibiu seu primeiro beijo entre pessoas do mesmo sexo na faixa das 9, com Félix (Mateus Solano) e Niko (Thiago Fragoso). Em seguida, vieram Claudio Bolgari (José Mayer), de Império, Teresa (Fernanda Montenegro) e Estela (Nathalia Timberg), de Babilônia, Úrsula (Júlia Rabello) e Duda (Giselle Batista), de A Regra do Jogo, e o trans Ivan (Carol Duarte), de A Força do Querer.