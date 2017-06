Netflix responde a petição pela volta de ‘Sense8’

A Netflix respondeu na noite desta quinta-feira ao abaixo-assinado criado por fãs de Sense8 que pede a volta da série. “Nós estamos vendo as petições”, diz o texto publicado na página no Facebook do seriado. “Nós estamos lendo as mensagens. Sabemos que vocês querem #RenewSense8, e queríamos poder #BringBackSense8. A razão para demorarmos tanto para responder é que estávamos analisando a fundo aqui na Netflix a possibilidade de fazer isso acontecer, mas infelizmente não conseguimos.”

Sense8, criada pelas irmãs Lilly e Lana Wachowski, foi cancelada na semana passada, após duas temporadas. “Após 23 episódios, 16 cidades e 13 países, a história do grupo Sense8 terminou”, disse Cindy Holland, vice-presidente de conteúdo original do serviço de streaming, em comunicado divulgado à imprensa americana.

“Foi tudo o que nós e os fãs sonhávamos que seria: ousada, emotiva, impressionante, vigorosa e completamente inesquecível”, continuou. “Nunca houve uma série mais global com elenco e equipe igualmente diversa e internacional, o que se refletiu na apaixonada comunidade de fãs pelo mundo. Agradecemos Lana, Lilly, Joe (Michael Straczynski, criador da série) e Grant (Hill, produtor executivo) por sua visão, e todo o elenco e equipe por seu trabalho e comprometimento.”

Uma semana antes, a Netflix cancelou outra superprodução original, The Get Down, a série musical criada por Baz Luhrmann. Outros seriados originais cancelados pelo serviço de streaming incluem Marco Polo, Lilyhammer, Hemlock Grove, Bloodline e Longmire.