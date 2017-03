Na SPFW, Doria justifica corte no evento: responsabilidade fiscal

O prefeito de São Paulo, João Doria, marcou presença na SPFW nesta segunda-feira, na Bienal do Parque Ibirapuera. O político foi ao evento para assistir ao desfile de João Pimenta e divulgar o programa Cidade Linda ao lado de Paulo Borges, idealizador da semana de desfiles. A organização da São Paulo Fashion Week convidou Amir Slama, Cavalera, Ellus, Juliana Jabour e Ratier para criar cinco diferentes artes que simbolizassem, em estampas, o amor e o cuidado com a cidade. Todos os modelos de camisetas e detalhes da iniciativa foram mostrados na coletiva de imprensa, no final da tarde.

O prefeito chegou ao lado da mulher, Bia Doria, e da filha, Carolina Doria, de look Ricardo Almeida. Também estava acompanhado de uma menina de 10 anos que o procurou para dizer que o seu sonho era conhecer a semana de moda paulistana. “Estou muito feliz de estar aqui”, agradeceu a menina.

Questionado sobre o corte de investimentos na SPFW, justificou citando prioridades. “Nós estamos fazendo um ajuste em todas as áreas, com exceção de saúde e educação para suportar com responsabilidade fiscal este ano difícil”, disse. “E não é só a Prefeitura de São Paulo que está agindo assim, todas as prefeituras que têm responsabilidade estão cortando.”

Doria garantiu que, apesar do corte em 2017, a prefeitura continuará apoiando o evento em 2018. “Já fiz um apelo para os empresários aqui, toda vez eu puder eu vou ajudar. A Fashion Week está precisando de mais apoio do setor privado, além do que já tem”, completou lembrando da importância da moda para o turismo.

SPFW N43 zoom_out_map 1 /9 Desfile da marca João Pimenta durante a 43ª edição do São Paulo Fashion Week realizado na Bienal do Parque Ibirapuera em São Paulo, SP - 13/03/2017 (Nacho Doce/Reuters) Desfile da marca João Pimenta

zoom_out_map 2 /9 Modelo desfila durante apresentação da estilista Uma Raquel Davidowicz, na São Paulo Fashion Week (Nacho Doce/Reuters)

zoom_out_map 3 /9 Modelo desfila durante apresentação da estilista Uma Raquel Davidowicz, na São Paulo Fashion Week (Nacho Doce/Reuters)

zoom_out_map 4 /9 Modelo posam entre apresentações da estilista Uma Raquel Davidowicz, na São Paulo Fashion Week (Nacho Doce/Reuters)

zoom_out_map 5 /9 Suzana Kertzer, ex-modelo, desfilou pela Uma (Zé Takahashi/FotoSite/Divulgação)

zoom_out_map 6 /9 Modelo desfila durante apresentação da estilista Uma Raquel Davidowicz, na São Paulo Fashion Week (Nacho Doce/Reuters)

zoom_out_map 7 /9 Modelo desfila durante apresentação da estilista Uma Raquel Davidowicz, na São Paulo Fashion Week (Nacho Doce/Reuters)

zoom_out_map 8 /9 Modelo desfila durante apresentação da estilista Uma Raquel Davidowicz, na São Paulo Fashion Week (Nacho Doce/Reuters)

zoom_out_map 9/9

(Com Estadão Conteúdo)