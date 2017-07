Morre Humberto Saade, empresário que revelou Luiza Brunet

O empresário Humberto Saade, 76 anos, morreu na madrugada desta terça-feira no Hospital Pró-Cardíaco, no bairro do Botafogo, no Rio de Janeiro, vítima de um infarto. Fundador da marca Dijon, o empresário foi responsável pelo descobrimento de algumas das modelos mais conhecidas da década de 1980, como Luiza Brunet, Monique Evans e Vanessa de Oliveira.

Fundada em 1964, a marca atingiu o auge com campanhas consideradas inovadoras, em que as modelos usavam apenas calça jeans. Saade também era grande amigo do jogador Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, frequentador de suas festas, no Rio. Devido ao grande sucesso na moda, lançou o champanhe Dijon, grande sucesso de venda naquela época.

Nas redes sociais, algumas das modelos que foram descobertas por Saade prestaram homenagens a ele. “Homem que sempre foi acima de seu tempo“, escreveu Luiza Brunet. “Como movimentamos esse mundo da moda, com nossa irreverência, nossas loucuras!“, disse Monique Evans. Já Vanessa de Oliveira afirmou: “Uma grande estrela agora brilha no céu. Segue na luz e na paz. Te Amo”.

Bom dia Humberto Saade Dijon , poderia ser seu sobrenome. Homem que sempre foi acima de seu tempo , empresário arrojado para época. Marcou uma geração com seu jeans Dijon e suas super Top Model. Hoje foi para o céu descanse em Paz. A nossa passagem por aqui precisa ser importante e precisamos deixar um Legado positivo. 🙏 Visionário e generoso. A post shared by Luiza Brunet . "Figura Publica (@luizabrunet) on Jul 11, 2017 at 4:57am PDT

Triste acordar sabendo que mais um amigo se foi.. Quanta história fizemos.. Como movimentamos esse mundo da moda, com nossa irreverência, nossas loucuras!! Vai em Paz amigo, em mim mais um vazio e uma saudade.. A post shared by moniquevansreal (@moniquevansreal) on Jul 11, 2017 at 6:36am PDT

Uma grande estrela agora brilha no céu 💫🌟 OBRIGADA por tudo, H.S 🙏💙 Segue na luz e na paz. Te Amo 😘 A post shared by Vanessa de Oliveira Fauci (@vanessadeoliveirafauci) on Jul 11, 2017 at 5:21am PDT

O corpo de Humberto Saade será velado nesta tarde, no Cemitério São João Batista, em Botafogo, Zona Sul do Rio. O enterro está marcado para as 16 horas.

(Com Agência Brasil)