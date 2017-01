Morre Darci Rossi, compositor do hit sertanejo ‘Fio de Cabelo’

Morreu nesta sexta-feira o compositor Darci Rossi, conhecido principalmente por ser um dos autores do hit sertanejo Fio de Cabelo, interpretado por Chitãozinho e Chororó. A morte foi confirmada por uma das filhas do músico, Lisandra Raquel Rossi, em seu perfil no Facebook. “Nunca senti uma dor tão forte na minha vida… um sentimento que não cabe dentro de mim… a dor chega a ser física… dói… arde… machuca… nunca pensei em receber essa notícia… mas ela chegou… meu pai faleceu hoje… foi tudo muito rápido… sem dar tempo de nada!”, escreveu Lisandra.

Segundo o site do jornal Folha de S.Paulo, Darci estava em sua casa, em Valinhos, no interior de São Paulo, quando passou mal. Ele chegou a ser socorrido e levado para a UTI, mas não resistiu.

Autor de mais de 400 canções gravadas, Darci compôs músicas para artistas como Milionário e José Rico, João Mineiro e Marciano e Ataíde & Alexandre. Entre outras canções, Darci compôs 60 Dias Apaixonado, Deixei de Ser Cowboy por Ela, Crises de Amor, Quem Disse que Esqueci e Seu Retrato.

Nascido em Guaxupé, no sul de Minas Gerais, Darci foi criado em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. Conheceu Chitãozinho e Xororó por acaso, em 1977, e foi incentivado pelos irmãos a escrever letras de canções, segundo ele contou ao programa Caminhos da Roça, da EPTV, filiada da Globo que atua na região de Campinas, durante entrevista em 2014.

Parceiro de Rossi na composição de várias canções, entre elas Fio de Cabelo, o músico Marciano lamentou a perda do amigo em sua página no Facebook. “Quando um grande amigo, irmão, nos deixa… junto dele vai também parte da nossa alegria, da nossa própria vida! Ficam as histórias… ficam os momentos vividos! Obrigado pela parceria de sempre meu querido DARCI ROSSI! Você foi e sempre será parte da minha vida e da música sertaneja! Quanta tristeza…. DEUS conforte a família!”, escreveu.

Também nas redes sociais, Chitãozinho e Xororó lembraram Darci. “Nossos sentimentos aos familiares desse grande amigo e compositor Darci Rossi. Dentre suas mais de 400 canções gravadas, o nosso grande sucesso ‘Fio de Cabelo’. Para sempre em nossos corações. Chitãozinho e Xororó”, escreveu a dupla.