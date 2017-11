Miss Doçura é a campeã entre as docerias de Manaus

Atrás do salão, com delicado papel de parede floral, fica a cozinha, verdadeira alma da doceria, eleita a melhor da cidade pelo júri de VEJA COMER & BEBER. Sob o comando da proprietária e chef pâtissière Érika Rodrigues, saem dali doces de inspiração francesa, tortas criadas com base em sobremesas locais e pães artesanais, outro carro-chefe da casa. Formada em gastronomia pelo Senac, em São Paulo, e com cursos em Paris, Érika logo descobriu a predileção por receitas açucaradas. Na vitrine, os coloridos macarons aparecem em doze versões — brigadeiro, leite Ninho, café e baunilha costumam esgotar mais rápido (R$ 4,00 cada um). Lado a lado com o docinho francês estão a torta indiana, de pão de ló adoçado com açúcar mascavo, canela e recheio de brigadeiro branco (R$ 60,00 o quilo), e o bolo tentador, massa branca amanteigada com recheio de baba de moça e doce de leite (R$ 60,00 o quilo). A marca, que mantém unidades nos hospitais Check Up (em Adrianópolis) e Samel (no centro), também é famosa pelas delícias salgadas: antes de partir para a sobremesa, a dona sugere o sanduíche croque-monsieur (R$ 21,00). Para levar para casa, uma estante exibe pães, a exemplo da baguete com parmesão (R$ 14,00 o quilo). Avenida Guilherme Paraense, 464, Adrianópolis, ☎ 3307-0839 (44 lugares). 7h/20h (fecha dom.). Aberto em 2012.

2º lugar: Lulu Pães e Doces

A especialidade da casa são os doces bem açucarados, a exemplo da torta de banana frita com creme de baunilha, doce de leite e merengue (R$ 14,00 a pequena e R$ 17,00 a grande) e do cookie com gotas de chocolate meio amargo, servido em uma panelinha, com calda quente de brigadeiro e sorvete de baunilha (R$ 18,00). O leite da vovó leva leite vaporizado, doce de leite e canela (R$ 8,00). Hit entre os salgados, a coxinha de frango com catupiry sai por R$ 7,00. Rua Rio Itannana, 435, Vieiralves, ☎ 98821-3339 (35 lugares). 8h/19h (dom. 8h/11h30). Aberto em 2015.

3º lugar: Gaby Harb Cupcake

Os bolinhos preparados pela confeiteira saem em vinte sabores. Os de chocolate belga, leite em pó com Nutella e morango com brigadeiro figuram entre os mais pedidos (R$ 8,00 cada um). Vendido em fatias, o bolo red velvet, com recheio e cobertura à base de cream cheese (R$ 12,00), vai bem com o café expresso (R$ 6,00). Entre os salgados, tem coxinha de frango e rissole de carne com cheddar (R$ 10,00 cada um). Avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho, 992, Adrianópolis. ☎ 98464-7117 (20 lugares). 12h/19h (seg. a partir das 14h; e dom. 8h/11h30). Aberto em 2012.