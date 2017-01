Meryl Streep compra briga com lutadores de MMA

Meryl Streep só queria defender a classe artística e criticar Donald Trump, que assume como presidente americano no próximo dia 20, mas acabou pisando no calo de alguns lutadores de MMA durante seu discurso no Globo de Ouro, neste domingo, ao receber um prêmio honorário por sua carreira. No discurso, a atriz citou vários artistas que são estrangeiros e, fazendo uma referência sobre as ideias de Trump sobre a imigração, disse: “Hollywood está cheio de deslocados e estrangeiros. Se você expulsar todos eles, não vai ter nada para ver senão futebol americano e artes marciais, que não é arte”.

A fala acabou enfurecendo alguns lutadores de MMA. Questionado pelo site TMZ sobre o discurso, o presidente do UFC, Dana White, afirmou que as ideias de Meryl eram “idiotas”. “Claro que é uma arte. Esses lutadores, homens e mulheres, são tão talentosos… dizer algo idiota como isso é como dizer que ela não é uma atriz talentosa, e ela é talentosa. Temos lutadores do mundo inteiro. Ela não está informada sobre o esporte e aquele foi um comentário completamente errôneo”. White ainda disse que a atriz é uma “insolente senhora de 80 anos”. Meryl tem 67 anos.

“Meryl Streep, como você é ignorante. No seu discurso você disse que ‘desrespeito incentiva desrespeito’, mas você, de maneira ignorante, desrespeitou todo um esporte”, escreveu no Twitter o juiz de lutas John McCarthy, conhecido como Big John McCarthy. “Muito estranho ver uma pessoa falando sobre não discriminar os outros e depois, basicamente, discriminar um grupo inteiro de pessoas talentosas e esforçadas”, disse, também no Twitter, a repórter especializada em cobertura de lutas Megan Olivi.

Meryl Streep how ignorant are u. In your speech you stated "Disrespect invites disrespect" yet you ignorantly disrespected an entire sport. — Big John McCarthy (@JohnMcCarthyMMA) January 9, 2017

Really weird to see someone talk about not discriminating then basically discriminate against an entire group of skilled, hard working ppl. — Megan Olivi (@MeganOlivi) January 9, 2017

“Concordo com ela, mas o MMA também foi trazido aos Estados Unidos por estrangeiros. Rorion Gracie, que começou tudo, é um imigrante também”, ponderou o brasileiro, lutador de jiu-jitsu, Demien Maia, no Twitter. O carioca Gracie também deu sua opinião, elogiando o discurso. “Eu aplaudo a coragem de Meryl Streep, que, como boa lutadora, enfrenta um oponente mais forte. Ela só estava mal informada sobre as origens do MMA. Foi criado por mim e eu nasci no Brasil”, escreveu.

I agree w/ her but MMA was also brought to US by foreigners.@roriongracie who start everything is an immigrant too. https://t.co/89JcUtIpju — Demian Maia (@demianmaia) January 9, 2017

I commend Meryl Streep's courage, who as a good fighter, takes on a bigger opponent! @goldenglobes #GoldenGlobes — Rorion Gracie (@roriongracie) January 9, 2017