O Mahalo está entre os restaurantes da primeira edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber apresentado pelo Santander em Cuiabá. Realizado pela primeira vez na capital mato-grossense, o festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. No Mahalo, entre os dias 27 de maio e 27 de junho, os clientes que optarem pelo menu no almoço pagarão R$ 49,90, enquanto no jantar pagarão R$ 59,90 por refeições em três etapas compostas de entrada, prato principal e sobremesa. Confira o cardápio oferecido pela casa:

Entrada – Berinjela defumada com romã, ricota artesanal, mesclun salad com bacon doce e alho poró crocante.

Prato principal – Costela bovina assada regada ao molho de tamarindo, musseline de cará e farofa de castanhas

Sobremesa – Rolinho crocante de banana com doce de leite, ganache de chocolate e sorvete de pixé

MAHALO. Rua Presidente Castello Branco, 359, Quilombo, 3028-7700 (150 lugares). 11h30/14h30 e 19h/0h (sáb. almoço até 15h30, qui. chá da tarde 16h30/19h, fecha dom.). Aberto em 2006. $$$$