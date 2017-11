Meghan Markle deixa série ‘Suits’ após noivado com príncipe Harry

A atriz americana Meghan Markle deixou o elenco da série de TV Suits depois de sete temporadas, informaram a USA Network e a Universal Cable Productions em comunicado na terça-feira, um dia depois que Meghan e o príncipe Harry anunciaram seu noivado.

Meghan, de 36 anos, interpretava Rachel Zane no drama televisivo, no qual ascendeu do posto de assistente a advogada. A personagem é noiva de Mike Ross, vivido por Patrick J. Adams. A atriz finalizou suas filmagens para a sétima temporada, que voltará ao ar no início de 2018, informou o canal.

“Queremos enviar nossos parabéns mais sinceros a Meghan Markle e ao príncipe Harry por seu noivado”, disseram a USA Network e a Universal Cable Productions, ambas unidades da Comcast Corp, em comunicado conjunto. “Meghan tem sido um membro da nossa família durante sete anos, e foi uma alegria trabalhar com ela. Queremos agradecê-la por sua paixão e dedicação inegáveis a Suits, e lhe desejamos o melhor.”

Meghan e Harry, de 33 anos, anunciaram na segunda-feira que se casarão em maio de 2018. O casal se conheceu em um encontro às cegas em julho de 2016 e disse que seu relacionamento floresceu “incrivelmente rápido”.