Marina Ruy Barbosa: anel de R$ 500 mil e vestido Dolce&Gabbanna

Aos 22 anos, Marina Ruy Barbosa vai protagonizar um dos casamentos mais comentados do ano. Após uma cerimônia na Tailândia e uma festa no civil, a atriz e o marido Xande Negrão, 31, vão selar a união com uma festa religiosa no próximo dia 7, em Campinas. Confira abaixo detalhes do faustoso casamento:

Game over! Amei todas que foram! E sei que quem não pode ir estava lá de coração! ❤️ #bridesquad A post shared by Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa) on Aug 27, 2017 at 12:32pm PDT

A lista de convidados, claro, está recheada de globais e celebridades do mais alto escalão. O grande destaque, no entanto, será da família de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, que ajudaram o casal a se conhecer em Fernando de Noronha. Além de padrinhos de Marina e Negrão, o casal verá sua filha, Titi, 4 anos, no papel de daminha de honra. Paula Fernandes, Aguinaldo Silva, Gloria Maria e Luma Costa também estão entre os padrinhos.

Lista de presentes

Família é tudo! 💘 A post shared by Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa) on Sep 17, 2017 at 11:21am PDT

Os “mãos de vaca” não têm espaço no casamento de Marina e Xande. Os presentes sugeridos pelo casal somam pouco mais de 1 milhão de reais, distribuído entre taças de água de cristal, aspiradores de pó robô e borboletas decorativas de gosto duvidoso.

Anel

Sr e Sra Negrão! 💍👰🏼❤️ Que comecem as comemorações! A post shared by Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa) on Sep 16, 2017 at 9:54am PDT

Negrão empreendeu 500.000 reais no anel de noivado — um diamante de 3,5 quilates, cujo design demorou uma semana para ficar pronto.

Vestido

Daqui a pouco na passarela da @dolcegabbana 🖤 A post shared by Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa) on Sep 23, 2017 at 12:09pm PDT

O vestido da noiva promete ser a cereja do bolo do casamento, desenhado pessoalmente pelos italianos Domenico Dolce e Stefano Gabbana. Em entrevista ao canal no YouTube de Matheus Mazzafera em julho deste ano, a atriz afirmou que o modelo seria um “meio termo” entre “bolo” e “sereia”.

Alok

Para fechar a cerimônia com chave de ouro, o casal Negrão convidou o badalado DJ Alok para tocar na festa. O goiano de 26 anos estourou nas paradas mundiais com o hit Hear Me Now, e conquistou a simpatia de grandes astros da música, como Mick Jagger.