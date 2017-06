Maisa rebate críticas após dispensar Dudu Camargo na TV

A participação de Maisa Silva no Programa Silvio Santos continua causando polêmica por ela ter respondido ao patrão que não gostaria de namorar Dudu Camargo. Criticada por todos os lados, incluindo usuários das redes sociais e a apresentadora Sonia Abrão, Maisa resolveu responder em seu perfil no Twitter. “Ainda bem que eu não vivo para agradar os outros, isso claramente incomoda! Quem tem que cuidar da minha vida são meus pais, não outros”, escreveu. “Eu sei que deve ser legal ser moralista na internet, lavar louça ninguém quer né?”

oras pessoas q tão me chamado de grossa, nem todo mundo é obrigado a aceitar 100% das coisas q ouve e eu não me desculpo pela sinceridade. — +a (@maisasilva) June 19, 2017

mas ainda bem q eu n vivo pra agradar aos outros, isso claramente incomoda! quem tem q cuidar da minha vida são meus pais, não outros. — +a (@maisasilva) June 20, 2017

e gente, sigam com as suas vidas, pelo amor de Deus hein.. eu sei q deve ser legal ser moralista na internet, lavar louca ninguém quer né? — +a (@maisasilva) June 20, 2017

No programa A Tarde é Sua, da Rede TV!, Sônia Abrão dedicou nada menos do que vinte minutos ao caso. A apresentadora criticou duramente a menina, afirmando que ela deveria “se desculpar pela grosseria e pela falta de educação” e ainda especulou sobre um possível ciúme de Maisa, por Dudu ser considerado o “novo queridinho do Silvio Santos”.