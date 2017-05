Mahalo é eleito o melhor restaurante de VEJA COMER & BEBER CUIABÁ

1. pirarucu na manteiga mahalo cuiaba sem título-151 zoom_out_map 1 /6 O pirarucu na manteiga de garrafa com pirão de pimentas do Cerrado é um dos pratos mais solicitados no Mahalo, melhor restaurante da cidade, por VEJA COMER & BEBER Cuiabá (Lucas Ninno/VEJASP)

2. ambiente mahalo cuiaba sem título-15-Pano-Editar zoom_out_map 2 /6 O sobrado que abriga o restaurante da capital foi levantado do zero para compor o conceito da casa (Lucas Ninno/VEJASP)

3. chef ariani malouf mahalo cuiabá montagem chef zoom_out_map 3 /6 Ariani Malouf foi eleita pelo júri a chef do ano por VEJA COMER & BEBER (Lucas Ninno/VEJASP)

4. mahalo cuiaba sem título-208-Editar zoom_out_map 4 /6 As criações da chef Ariani Malouf combinam influências libanesa e técnicas aprendidas na França e em São Paulo (Lucas Ninno/VEJASP)

5. adega mahalo cuiabá sem título-36 zoom_out_map 5 /6 A adegada casa conta com 110 rótulos de vinho e tem capacidade para 2.000 garrafas (Lucas Ninno)

6. bolinho úmido de doce de leite mahalo cuiabá sem título-190 zoom_out_map 6/6 O bolinho úmido de doce de leite com sorvete de queijo e limão cuiabano é unanimidade entre as indicações dos garçons da casa para a sobremesa (Lucas Ninno/VEJASP)

Mahalo

Para Ariani Malouf, eleita pelo júri a chef do ano na primeira edição de VEJA COMER & BEBER CUIABÁ, cozinha é coisa de família. Seu Mahalo, que completou uma década em 2016, é o resultado bem-sucedido das influências libanesa, nacionalidade dos avós, e de Cuiabá, onde cresceu, somadas a técnicas adquiridas na França e em restaurantes paulistanos. Assim como o menu variado, o sobrado que abriga o restaurante foi construído do zero para compor o conceito da casa. Estantes altas preenchidas por cerâmicas e obras de arte, flores naturais e cortinas de linho para separar os ambientes decoram o salão. Na ausência da chef, a cozinha é capitaneada por Kauan Dalmolin e Maicon Santana. Eles finalizam e liberam pratos queridinhos da clientela, como a salada morna de camarão com mesclun de folhas, espaguete de pupunha, castanha-de-caju tostada e quinoa ao vinagrete de laranja (R$ 55,00). Bastante solicitados, o pirarucu na manteiga de garrafa com pirão de pimentas do Cerrado, miniarroz de camarão, quiabo tostado com amendoim, limão e azeite de gergelim (R$ 83,00) e a paleta de cordeiro com risoto de queijo e amêndoas, ratatouille e chutney de hortelã (R$ 88,00) são boas amostras da cozinha de Ariani. Da grande adega climatizada, com 110 rótulos de vinho e capacidade para 2 000 garrafas, sai o Casa Valduga Leopoldina Terroir Merlot 2012 (R$ 125,00). No almoço, a casa oferece um menu executivo, que custa R$ 68,00 durante a semana e R$ 79,00 aos sábados. Segunda é dia de arroz do mar, com camarão, lula, polvo e salada cítrica de cebola roxa. De sobremesa, é sugestão na ponta da língua dos garçons o bolinho úmido de doce de leite com sorvete de queijo e limão cuiabano (R$ 22,00). Às quintas, o chá da tarde (R$ 68,00) traz canapés e sobremesas em bufê, como o bombocado de coco, e pratos quentes oferecidos em formato volante, caso da esfiha de carne, receita de família. Rua Presidente Castello Branco, 359, Quilombo, 65-3028-7700 (150 lugares). 11h30/14h30 e 19h/0h (sáb. almoço até 15h30; fecha dom. Chá da tarde: qui., 16h30/19h). Aberto em 2006. $$$$