‘Luto’ no ‘MasterChef’: feijão queimado elimina Yuko, a querida

O público do MasterChef Brasil acordou mais triste nesta quarta-feira. Drama à parte, a edição desta terça-feira do programa viu a tailandesa Yuko, a querida desta temporada, dar adeus ao reality show da Band por errar uma receita tipicamente brasileira: o ponto do feijão, importante integrante do prato feito, ou PF, tema da prova da última noite.

O desafio era montar um prato com arroz, feijão e farofa, e Yuko deixou o feijão queimar. Com isso, perdeu para Deborah e Aderlize, que permaneceram no programa.

A eliminação de Yuko teve impacto imediato nas redes sociais. A hashtag #MasterChefBR cresceu nos Trending Topics mundiais, os temas mais discutidos no Twitter pelo mundo, e memes começaram a pipocar. Enquanto a tailandesa era endeusada e sua saída, lamentada, a a assessora de investimentos brasileira Deborah se convertia em vilã, por ter comentado que achava melhor Yuko ter saído do que ela.

Em tempo: não foi apenas o público que se rendeu a Yuko. Na despedida, a chef Paolla Carosella se ajoelhou diante da professora de inglês e pediu, “Por favor, abra um restaurante tailandês”.

Eu depois da eliminação da Yuko #MasterChefBR pic.twitter.com/xiPlz1rqLM — Vera Holtz (@veraholtzirreal) June 21, 2017

Yuko, você não ganhou o MasterChef, mas ganhou nosso coração ❤ #MasterChefBR pic.twitter.com/WlDbmiXjrC — Diva Depressão (@diva_oficial) June 21, 2017

"Quem não gosta da Yuko, não gosta do Mundo" pelo menos vc disse algo bom Miriam #MasterChefBR pic.twitter.com/x2x0uoJnih — Juh (@TOMBADORAlly) June 21, 2017

tanta mirian deborah e leonardo p eliminar e tiram minha yuko ícone do programa esse mundo não eh meu #MasterChefBR pic.twitter.com/soidJ2roGu — enrico (@enpobre) June 21, 2017

Paola ajoelhada pedindo pra Yuko abri um restaurante

Yuko chorando

Eu não tenho estrutura pra isso #MasterChefBR pic.twitter.com/L6W0p92G6s — Jaqy (@jaqy_santana) June 21, 2017