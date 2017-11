O L’Ô Restaurante está entre os restaurantes da primeira edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber, apresentado pelo Santander em Fortaleza. O festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. No L’Ô Restaurante, entre os dias 22 de novembro e 17 de dezembro, apenas no jantar de segunda a quinta, os clientes que optarem pelo menu pagarão R$ 59,90 por uma refeição em três etapas, composta de entrada, principal e sobremesa.

Entrada: bruschetta de queijos com bacon crispy e mini consomê

Prato principal: sirigado com crosta de bacalhau e risoto de nata ou ravióli de carne de sol com abóbora e cebola-roxa caramelizada na cajuína

Sobremesa: creme de café com chocolate e chantili

Cliente Santander: ao comprar uma bebida e pagar com o seu cartão Santander na maquininha GETNET, você ganha outra de graça (promoção válida uma única vez para caipirinhas, caipirosca ou sucos)