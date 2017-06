Livro inédito de J.R.R. Tolkien é lançado após 100 anos

Um livro inédito do escritor J.R.R. Tolkien, de O Senhor dos Anéis, acaba de ser publicado, 100 anos após sua concepção pelo britânico. Segundo o site da BBC, Beren and Lúthien, lançado no Reino Unido nesta quinta-feira, foi escrito entre 1916 e 1917, quando Tolkien tinha acabado de voltar da Batalha do Somme, durante a I Guerra Mundial. A obra foi editada pelo filho do escritor, Christopher Tolkien, e contém algumas versões de uma história que acabou se tornando parte do livro O Silmarillion, publicado originalmente em 1977.

Em entrevista à BBC, o especialista na obra de Tolkien John Garth afirmou que o autor usou o escrito para “exorcizar” os horrores que tinha visto durante a guerra. “Ele havia perdido dois de seus melhores amigos na Batalha do Somme e você pode imaginar que ele estava acabado tanto por dentro quanto por fora”, disse.

O livro conta a história dos namorados Beren e Lúthien, um homem mortal e uma elfa imortal cujo relacionamento é desaprovado pelo pai da moça, o rei Thingol. Ele faz uma proposta a Beren para que ele possa se casar com Lúthien: roubar um silmalril, uma pedra sagrada dos elfos, do mais malvado ser da Terra Média, Melkor.

Na edição, Christopher Tolkien manteve a história original, como seu pai a concebeu, mas também mostrou como a narrativa mudou até chegar à forma como está contada em O Silmarillion.

O conto seria um elemento essencial na evolução da bibliografia do escritor, tanto que que o nome de seus personagens estão cravados nos túmulos dele e de sua mulher, Edith.