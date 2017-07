Linkin Park cancela shows após morte de Chester Bennington

A banda de rock Linkin Park cancelou nesta sexta-feira shows da turnê do álbum One More Light após a morte do vocalista Chester Bennington ontem, em um suicídio. “Estamos profundamente tristes pela morte de Chester Bennington. A turnê One More Light pela América do Norte foi cancelada e devolveremos o dinheiro dos ingressos”, disse a produtora Live Nation.

A banda tinha shows marcados na próxima quinta-feira, em Massachusetts, e no dia 22 de outubro, em Los Angeles. O Linkin Park passou pelo Brasil há dois meses para divulgar o disco no Maximus Festival ao lado de nomes como Slayer, Ghost e Prophets of Rage, no autódromo de Interlagos em São Paulo.

Suicídio confirmado – O Escritório de Medicina Forense do condado de Los Angeles confirmou hoje que Bennington se suicidou. O porta-voz do órgão, Ed Winter, disse que o cantor, de 41 anos, se enforcou pendurando uma corda em uma porta de um dos quartos de sua casa próxima a Los Angeles.

As autoridades encontraram uma garrafa de bebida vazia na casa e não havia indícios de consumo de drogas. Também não foram encontrados bilhetes de despedida.

(Com agência EFE)