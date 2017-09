Latino tem prisão decretada por dever pensão alimentícia

Latino teve a prisão decretada por deixar de pagar a pensão alimentícia do filho Matheus, de 5 anos. De acordo com as informações do jornal Extra, a decisão da juíza Cristiane de Sá Berbat foi tomada há dez dia, em 19 de setembro. O cantor deve um ano de pensão para a mãe de Matheus, Jack Blandy, e poderá ser preso nos próximos dias. Não foi divulgado o valor do processo, que corre em segredo de Justiça, por envolver um menor de idade.

A difícil relação de Latino com suas ex-mulheres e filhos foi mencionada pelo próprio em entrevista recente a VEJA. Ele se queixou do uso que as ex fazem do dinheiro. “Tenho oito ex-mulheres me azucrinando, ou para aumento de pensão ou para algum gasto extra. Além disso, tenho oito filhos sempre querendo um pouco de atenção”, afirmou o cantor no dia 13, pouco antes do decreto, quando divulgação sua participação no filme Duas de Mim, que estreou nesta quinta.

“Minhas ex-mulheres não entendem que eu tenho que dar dinheiro só para a criança. De alguma forma, acham que eu tenho que dar dinheiro para elas também. Algumas delas têm essa dificuldade mental de entender que eu não fiz filho sozinho, eu fiz junto com elas. Então, acabam criando algum tipo de conflito nesse aspecto.”

De acordo com a assessoria do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o processo contra Latino corre em segredo de justiça na 2ª Vara de Família do Méier. A reportagem não conseguiu entrar em contato com os advogados do cantor.