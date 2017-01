‘La La Land’ quebra recorde de maior vencedor do Globo de Ouro

La La Land gabaritou o Globo de Ouro ao levar para casa todos os sete troféus a que foi indicado na premiação. Mas este não foi o único feito do musical, que quebrou um recorde de quase 40 anos e se tornou o filme com mais vitórias da história da premiação. O longa do diretor Damien Chazelle superou Um Estranho no Ninho (1975) e O Expresso da Meia-Noite (1978), que detém seis prêmios cada.

Enquanto carrega seus troféus para casa, La La Land agora se prepara para brilhar no Oscar (cujos indicados serão conhecidos no dia 24 de janeiro), onde segue cada vez mais forte como favorito. O musical estrelado por Emma Stone e Ryan Gosling (ambos premiados em categorias de atuação) chega ao Brasil em pré-estreia a partir do dia 12, e em circuito nacional em 19 de janeiro.

Confira abaixo a lista dos maiores vencedores do Globo de Ouro da história:

La La Land (2016) – 7 prêmios

O musical gabaritou a premiação com os setes prêmios aos quais estava indicado: melhor filme cômico, diretor e roteiro (para Damien Chazelle), atriz (para Emma Stone), ator (para Ryan Gosling), canção (City of Stars) e trilha sonora original.

Um Estranho no Ninho (1975) – 6 prêmios

O longa ganhou os prêmios de melhor filme dramático, diretor (Milos Forman), ator (Jack Nicholson), atriz (Louise Fletcher), roteiro, e de estrela revelação (para o ator Bard Dourif).

O Expresso da Meia-Noite (1978) – 6 prêmios

O filme de crime levou para casa os troféus de melhor filme dramático, melhor ator coadjuvante (John Hurt), melhor atriz estreante (Irene Miracle), melhor ator estreante (Brad Davis), roteiro, e trilha sonora.

Doutor Jivago (1965) – 5 prêmios

O drama de guerra saiu com os prêmios de melhor filme dramático, diretor (David Lean), ator (Omar Sharif), roteiro, e trilha sonora.

Love Story – Uma História de Amor (1970) – 5 prêmios

Baseado em um livro de mesmo nome, o filme saiu vencedor nas seguintes categorias: melhor filme dramático, diretor (Arthur Hiller), atriz (Ali MacGraw), roteiro, e trilha sonora.

O Poderoso Chefão (1972) – 5 prêmios

Um dos maiores clássicos do cinema ganhou cinco Globo de Ouro: melhor filme dramático, diretor (Francis Ford Coppola), ator (Marlon Brando), roteiro, e trilha sonora.

Nasce Uma Estrela (1976) – 5 prêmios

O musical que rendeu a Barbra Streisand seu segundo Oscar também saiu vencedor em cinco categorias no Globo de Ouro: melhor filme musical, ator (Kris Kristofferson), atriz (Barbra Streisand), trilha sonora, e canção original (Evergreen).