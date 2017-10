Kazuo Ishiguro ganha Nobel de Literatura 2017

O escritor nipo-britânico Kazuo Ishiguro foi o ganhador do Prêmio Nobel de literatura 2017. O anúncio foi feito pela Academia Sueca na manhã desta quinta-feira. Kazuo, de 62 anos, é um romancista conhecido por obras como Não me Abandone Jamais (2005) e Os Vestígios do Dia (1989).

Em sua justificativa, a porta-voz da Academia, Sara Danius explicou: “Ele trabalha com o passado, mas não de uma maneira proustiana. É mais como esquecer para se manter vivo”. Quando questionada se a escolha deste ano era menos controversa, já que no ano passado o prêmio elegeu pela primeira vez um músico pop, Bob Dylan, que o desprezou de maneira até ostensiva, Sara se limitou a defender Ishiguro dizendo que “ele é um grande romancista”.

Depois de ser premiado, em 1989, com o Man Booker Prize, Kazuo Ishiguro teve mais de 1 milhão de livros vendidos. No Brasil, tem pelo menos cinco obras lançadas pela Companhia das Letras, como O Gigante Enterrado (2015), Não me Abandone Jamais (2016) e Os Vestígios do Dia (2016). O último ainda virou filme em 1993, com Anthony Hopkins e Emma Thompson.